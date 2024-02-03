兩兄弟都極愛鄰居狗狗　半夜弟弟因一個理由找上門：汪要強制營業

嗨，我是小軟柿子。前些日子採訪了幾隻修狗，牠們説最討厭的就是那些沒有邊界感的人類！



Part 01

一天晚上11點，網友都準備睡覺了，突然響起一陣敲門聲。

打開門一看，原來是白天剛遇到過的鄰居和一個小男孩。鄰居有些不好意思，吞吞吐吐地説明了來意……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友白天遛狗時碰到了鄰居帶着她家的雙胞胎哥哥，哥哥很喜歡小狗，忍不住摸了摸狗頭，回家後跟弟弟大肆炫耀。結果，弟弟不幹了，哭着喊着非要摸狗頭。

鄰居説也説了，勸也勸了，實在拗不過，只好深夜冒昧打擾。

聽了前因後果，網友也是哭笑不得，趕緊把昏昏欲睡的狗子叫醒，強制開機……「所以，我是你們play中的一環？」

網友將這段經歷分享到網上，沒想到評論區有人遇到過類似的事情：

「我家小區有一對雙胞胎就特別喜歡狗。我家狗子也熱情，每次見到他們都興奮地搖尾巴，但偶爾夾不住會亂放屁。

有一次，哥哥跑到狗子屁股後面，不巧被噴了一臉屁……我剛要道歉，卻見他立刻奔向弟弟，開心地炫耀：我聞到了狗狗的屁！

弟弟立馬不幹了，説什麼也要聞，追在狗子屁股後面求牠放屁？！

給狗子追得都無語了，直到網友出來打圓場，邀請弟弟去家裏看狗子拉屎……事情看似「完美」地解決了，只有狗子的受傷世界達成！

畢竟，誰願意被圍觀拉屎啊！！！

Part 02

前些日子不是流行用水果給狗子染毛髮麼，一網友看別人染得挺成功，也躍躍欲試……

想象中大概是介醬嬸兒的↓

正巧，她剛炫了一顆火龍果，再看看自家狗子圓頭圓腦的可愛模樣……

就覺得這事兒能成！當然了，民主的流程還是要走一下。通過舉手表決，一人一狗都表示同意！

雖然牠露出了一臉厭世的表情，但網友再三強調：「絕非強制，純屬自願！」

結果……當她看到自己的「作品」時……咱就是説，牠跟第一張網圖有幾分相似？

狗子則是一臉生無可戀，弄到一半就不願意了：「這個Tony不太行，我要換一家！」

網友惱羞成怒，直接將火龍果扣在了牠得狗頭上哈哈哈！

咋説呢，就人和狗都不是很開心。所以，如果還有人想要嘗試的話……奉勸一句，三思哈！

Part 03

網友養了一隻小泰迪。前些日子，他新買了一款寵物護毛產品，據説可以柔順毛髮、抗靜電，甚至讓捲毛變直。

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他就尋思，既然買都買了，要不試試？

於是，他按照使用説明將產品噴到狗頭上，再用梳毛器梳勻，等待半個小時。

看到狗子一臉慌張不安的表情，他還耐心地安慰：「放心吧，爸爸絕對不會害你！」

至於最後的效果——

説明書誠不欺我，狗腦袋上的小卷毛狗被梳成了平菇，綻放在頭頂……像極了精神小夥哈哈！

愣是給孩子整自閉了：「從此以後我都不敢抬頭看，彷彿我的天空失去了顏色...」

所以，到底是什麼產品啊？天生自來卷真的很需要，咱就是説！

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