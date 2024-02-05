回家時發現自家狗在樓下亂晃　揪著耳朵罵了一路…結果原來認錯狗

Hello，我是一隻鴨。



找到了幾個特別有意思的小故事，分享給你們：

Part 01 一個好笑的認錯狗事件

1月15日晚上，浙江一妹子回家時在樓下看到一隻狗子，那模樣和小眼神……妥妥是自家狗子「臭臭」無疑！

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氣得她上前提溜起狗脖子，一邊往回走一邊罵罵咧咧：

「我明明記得出門前給你拴上了啊，就算我走的著急忘了拴，你也不能自己跑出來啊……你看多危險，差點變成野狗了！」

期間狗子回頭看了她兩次，一副欲言又止的樣子，奈何插不上嘴。就這樣，妹子將狗子拖到家門口，結果一開門，就看到在家裏被拴得好好的狗子……

當時一人兩狗，六目相對，沉默震耳欲聾。此時，朋友突然發來語音，説遇到一個偷狗賊，正遛狗呢，狗丟了。

妹子這才意識到自己薅錯了狗，把同一小區朋友家的狗子「百萬」薅回來了。於是，她趕緊跟狗子認錯。

臭臭：「你咋來我家啦？」百萬：「我説沒有一步是我願意走的，你信嗎？」

網友：「你看牠多想跟你解釋，急得孩子都快説話了！」

「姨姨！咦。咦？姨！姨！姨！」

要不怎麼説，遛狗還是得牽繩，不然都想象不到狗子會經歷什麼！

Part 02 汪：你狂我為何沒吠叫！

有些人真的是「視力不詳、智力不詳，但心地善良」。

網友偶遇一走丟的4歲小男孩，旁邊還跟著一隻小黑狗，於是好心地詢問：「需要我幫你嗎？」

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‍小孩哥回頭看了他一眼，也不吭聲，轉頭繼續走……

可能他年紀小不善言辭，網友這麼想著，就默默跟在後面守護著，一走就是半個多小時。

‍終於，他們走到一户家門前。

裏面一眼望去烏漆嘛黑的，讓網友突然有些害怕，懷疑小孩和狗子是人販子的「誘餌」：「你不會真把我領這賣了吧？」

這時，小孩開口了：「進來吧，大智叔叔！」

直到小孩的爸爸出來，網友才發現……原來是朋友家的孩子？！

一臉尷尬地表示：「我咋走一路沒發現是你兒子！」

狗：「你猜我為啥沒叫？因為我都認識……」

據説，故事的最後還有個後續：有人在原視頻下留言説在路上看到他送孩子了，這人和他們都是朋友，沒認出大智，也沒認出孩子……

要不怎麼他們是朋友呢哈哈哈！評論區看完都笑瘋了：「大智叔叔甚至沒有認出朋友的家？！」、「甚至以為小孩哥喊大智叔叔是在諷刺他呢！」、「小孩哥：大智叔叔肯定是走丟了，先帶回家再説吧~」

Part 03 女友來家中坐坐，汪星人要勤洗澡？

有人問，你們第一次去對象家有啥待遇？

其中一網友表示：「哥哥第一次帶女朋友回家的時候，他們連家裏的狗都洗了三次，導致狗子後來特別不喜歡那個女孩，因為每次她來家裏，自己都要被迫洗澡哈哈哈！」

另一網友不甘示弱：「因為嫂子特別喜歡粉色，她第一次來我家，我們全家都穿上了粉色的衣服，牆壁也刷成了粉色，就連我家狗也沒能倖免，被用火龍果染成了粉色！」

狗：「你們清高，你們了不起，你們折騰我討未來兒媳婦歡心！」

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