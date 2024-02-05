紅髮艾德彈吉他　「日本粉絲」不懂欣賞　擺臉色更怒瞪反被讚可愛

英國暢銷歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）世界巡迴演唱會落腳台灣，今（3）晚將在高雄世運主場館開唱，許多粉絲都興奮不已。然而，觀眾之間似乎存有「溫度差」？近日一段影片在網路上掀起熱議，只見紅髮艾德單獨為「日本粉絲們」舉辦小型演唱會，沒想到他才剛撥動琴弦，「觀眾們」竟光速跑光，徒留紅髮艾德一個人在台上，讓他不禁露出落寞神情。



紅髮艾德世界巡演到訪許多國家，1月27日、1月31日接連在日本大阪與東京開唱，途中他也到日本當地的貓咪咖啡廳採點，更在店內直接辦起演奏會，想與喵喵們共享幸福時刻。可惜的是，「日本的觀眾們」似乎不吃這一套，只見紅髮艾德才剛用吉他彈出音樂，正在用餐的主子們頭也不回地火速奔離現場，只有一隻顧著吃的貓咪留下，一旁不甘吃飯被打擾的喵皇還怒瞪抗議，畫面相當逗趣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

有趣的影片也被紅髮艾德分享到Instagram，他也在貼文中寫道，這次是他的「二次挑戰」，2014年時他也曾在眾貓咪面前現場熱唱，但悲傷的歷史又重複上演，就算過了多年，貓貓觀眾們一聽到他唱歌仍就全數跑光，只留下無奈的紅髮艾德在台上。有趣的是，兩次的挑戰都只有一隻死守飯碗的喵皇留下，但牠似乎只顧盤中飧，完全不理會紅髮艾德的現場熱唱，看來並非是死忠粉絲。

紅髮艾德彈奏吉他後身旁的貓咪幾乎全跑光了，只剩「顧著吃飯的觀眾」黑喵留在現場，但牠只在乎碗中的食物。圖／取自Instagram@teddysphotos

紅髮艾德彈奏吉他後身旁的貓咪幾乎全跑光了，只剩「顧著吃飯的觀眾」黑喵留在現場，但牠只在乎碗中的食物。圖／取自Instagram@teddysphotos

接連失敗的挑戰也在網路上掀起討論，日本網友們笑稱「比起音樂，貓咪們更在意食物」、「貓咪果然是吃飯優先啊，這樣子也很惹人疼愛呢」、「紅髮艾德跟貓咪們都超可愛」、「貓咪的表情太可愛了，很像在說『什麼？現在是在幹嘛？』」，也有人推測「我猜是因為吉他的聲音讓貓咪們感到不安」。

延伸閱讀：群貓圍爐取暖卻來了特別客人 小貓禮貌上前交涉：可以讓一下嗎？

+ 8

延伸閱讀：

聽到要打針超興奮！超勇柯基「驕傲吐舌燦笑停不下來」變成獸醫院活招牌

髒兮兮流浪薩摩耶巧遇「雪白同類少爺」強烈對比讓牠格外心酸：我也曾被如此疼愛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】