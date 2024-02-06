乖巧二哈突然在家裏瘋狂挖洞　以為是血脈覺醒　結果這行為立大功

嗨，我是小軟柿子。



有些事情不到最後，真的想象不到結局會是什麼樣子：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Part 01：二哈突然在花園狂挖洞，原來牠在提出警告！

國外一妹子養了一隻哈士奇，名字叫「柯比」。和其他二哈不同的是，柯比性格特別乖巧，幾乎從不拆家搗蛋。

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上個月，妹子帶牠搬去了新家。可奇怪的是，牠一進院子就認準一塊地方開始挖呀挖呀挖，連挖了幾個小時都不帶停的……

剛開始妹子也沒在意，尋思是牠對新環境的好奇心作祟，到時候把挖的洞口再埋上就好了。

可第二天，她一起牀就發現柯比又跑到昨天同樣的位置去挖洞了，一邊挖還一邊衝著路人嗷嗷叫。

妹子無語，心裏忍不住琢磨著：「莫非…是牠拆家的血脈覺醒了？」

「可看著也不像啊，難道是房子之前發生過什麼命案，屍體被埋在院子裏了？説不定兇手還在這個小區？」

她越想越離譜，越想越害怕，決定上前一探究竟。果不其然，她剛來到洞口就聞到一絲奇怪的味道，是……瓦斯味！

妹子當即回屋找到了瓦斯濃度探測儀，結果一測嚇一跳，洞口周圍的瓦斯濃度眼瞅著就要爆表了……

她一邊抱著柯比離開，一邊打電話報警。很快，燃氣公司的工作人員就趕了過來……

經過排查，工作人員表示瓦斯已經滲透到妹子和鄰居家裏，稍有不慎就會引發爆炸，情況十分危急。

而且在妹子搬來前不久，小區才發生過瓦斯爆炸事件，此次若不是柯比機智，悲劇很可能再次發生。

咱就是説，説什麼來著：養狗真的能救命啊！

Part 2：什麼？主人和狗狗因信仰不同，每天出門要分開走！

在韓國某村莊，有一户村民特別奇怪：男子每天一大早帶著狗子一起出門散步，可走到河邊的分叉口時，一人一狗就不約而同地分開。

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有人猜測他們其實並不認識；也有人猜測他在訓練狗子進行什麼非法交易……

節目組聽説了這件事情，特意前去採訪，才終於知道了真相：男子表示，這的確是他的狗沒錯。但由於他們擁有不同的信仰，加上彼此尊重，所以就分開去自己想去的地方。

什麼？我沒聽錯吧，人和狗的信仰不同？

男子説自己每天都會趕往教會唱歌；而狗子則獨自來到寺廟，有樣學樣地將後肢摺疊在墊子上，前肢呈現出一種交叉的姿勢，虔誠跪拜……

別説，你還真別説，姿勢和旁邊的師傅一模一樣！

果然，人活久了什麼都能見到……

Part 03：為了讓家中狗狗能安全去散步，他竟用食物行賄附近的狗狗

前些日子，一網友專門買了60斤的蔬菜和肉在家裏做了好些狗飯糰。然後出門遛狗得時候帶上一些，分享給遇到的狗子。

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看著牠們大口大口吃得香甜，網友也很開心。

你以為牠只是一個暖心的小故事，是網友大發善心？

NoNoNo，知道真相的我差點笑暈過去：原來，他養的小邊牧經常被附近的一隻金毛欺負，但每次其他狗狗都只會冷眼旁觀，並不上前幫忙。一來二去，直接給邊牧整抑鬱了，不願意出門，也失去了交朋友的熱情。

看著自家孩子日漸沮喪，給網友心疼壞了。於是，他想了這麼個辦法，決定賄賂其他狗子，畢竟有句話説「吃人嘴短」，牠們總不好意思不幫忙了吧。

這招果然奏效了，當金毛再次欺負邊牧時，一隻經常蹭飯糰的小黑狗立馬衝上去，把牠制伏在地：「我看今天誰敢動我金主爸爸！」

emmm……要不怎麼説，還是拼爹好使哈哈哈哈！

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