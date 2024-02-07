63隻芝娃娃擠車內生活　鄰居看不過眼找來求助　義工：牠們有新家

一名家裡養了63隻芝娃娃（吉娃娃）的飼主因日前無家可歸，帶著所有犬隻住在車庫的車內，一堆狗狗就這樣塞在車內瘋狂吠叫，場面相當駭人，有民眾不堪狗狗高頻吠叫聲，通報動保單位前來處理，志工擔心狗狗們會死在車內，立刻動員所有人力將這些狗狗安置到收容所。



綜合外媒報導，美國德州一名男子養了63隻芝娃娃，因為個人因素無家可歸，他便將這60幾隻狗全部塞進自小客車內並住在車庫，就這樣連續住了2個禮拜，在這段期間這些狗狗幾乎沒有走出車子過，頂多有幾隻會被飼主帶出去放風，放風完畢後就又關進去車內，飼主為了防止狗狗逃脫，幾乎是無所不用其極將63隻狗狗塞進車內塞好塞滿。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 8

附近鄰居天天被這些高頻狗叫聲吵到夜不能眠，便通報動保組織前來救援，志工到場勘查狀況嚇壞了，只留一點縫隙的自小客車內塞滿60幾隻芝娃娃的畫面十分震撼，牠們一起吠叫的共振聲更是可怕，為了不讓狗狗死在車內，志工動員人力將63隻芝娃娃全數救出，協助安置到收容所。

63隻芝娃娃被救出後收容所志工才發現牠們都沒有接種疫苗，有些狗身上還有跳蚤，但好在大多數狗狗健康條件都算良好，目前已經被送往6間收容所安置，等待有緣人領養牠們。

延伸閱讀：聰明邊牧懂開機自拍 還會在鏡頭前擺不同post 狗界KOL非牠莫屬

+ 18

延伸閱讀：

垃圾熊貓集體入侵2樓住家！「一大坨喪屍」爬牆塞爆窗戶 網驚：屋主欠牠們多少？

開車返鄉狗狗暈車吐整路、口水流不停？「4撇步照做」汪星人抗暈超有效

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】