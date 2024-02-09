想帶喵星人外出散步？貓奴必學這6個要訣　讓牠適應貓籠是第一步

過年帶毛小孩一起返鄉，怎麼移動能讓主子最舒服？《網路溫度計》整理以下6點讓貓提前適應外出籠的步驟，各位貓奴快來試試效果！



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1. 讓貓四處聞聞►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在嘗試把貓放進任何關閉空間之前，最好先讓牠們先適應這個空間，開啟籠子的門，讓毛小孩四處聞聞，如果牠們進去了，千萬不要突然關門把貓關在裡面，你需要讓牠們完全接受貓籠，如果在適應籠子時讓貓有不好的經驗，牠們可能會一直將籠子與負面事物聯絡在一起。

2. 使用獎品激勵貓

若喵星人對籠子表現出興趣，可以放幾個獎品在裡面，讓牠們去找，一旦牠們進去，你可以再放入一些獎品。這時候不需要關上籠門，因為第一次進裡面關上門可能會給毛小孩一些焦慮感，造成以後更難把牠們放進籠子裡。可以把籠子佈置成一個溫暖、討人喜歡的地方，放一個舒適的床、毛毯、一些玩具和一些零食，以降低貓的焦慮感。

3. 使用積極的語言

當貓在籠子裡的時候使用積極的語言，保持高聲、安撫的聲音，試著只使用一個詞語來指稱籠子，比如屋子或籠子，這樣牠們就可以一直將這個詞和進籠連結。切勿讓籠子看起來像是一種懲罰，當你不喜歡貓的某些行為時，絕對不要把牠們關進籠子，如果毛小孩將籠子與懲罰連結在一起，這可能造成牠們更難進籠帶出門。

4. 關上門

在喵星人自己進出幾次後，你可以試著關上籠門。你還可以在出入口放些零食來鼓勵牠們，不需要讓牠們待在裡面很長時間，只要關門幾分鐘，然後再開啟讓牠們出來。

5. 在家中監視

在你嘗試帶喵星人外出之前，在家中監視牠們待在籠子裡的時間，每次待在裡面5到10分鐘。有些貓在籠子裡待一會兒不介意，而有些貓會哭著要出來，慢慢訓練貓可待在籠子的時間。

6. 從小旅行開始

你可以先帶貓去公園等近距離的地方短途旅行，讓牠們提前適應外出的感覺，觀察貓咪對於外出或是跟別人接觸的反應，建議避開人潮多與遛狗的熱門時段，以免突然帶給貓咪太大的威脅感或心理壓迫，也要特別注意貓咪與植物的接觸。

貓平衡感好容易暈！建議以推拉方式水平移動貓籠

即使毛小孩已經熟悉貓籠了，移動過程中要盡量避免單手提籠或是會讓貓籠劇烈晃動的方式移動。因為貓的平衡感很好，對搖晃的敏感度比人更高，所以晃動容易讓貓感到不適和恐懼，嚴重的話甚至會在貓籠裡嘔吐，建議將貓籠維持靠在身上或是以推拉方式水平移動會比較合適。針對瞄星人的外出籠訓練，可以參考台灣貓科醫學會合作製作的進籠訓練影片，影片由獸醫師親自示範訓練的訣竅，幫助飼主和貓能夠從此不怕出門，龍年一起順利返鄉。

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