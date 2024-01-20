有喜歡洗澡的貓咪嗎？牠總覺得有人想害朕　這6步驟讓牠不再抗拒

沒有給貓咪洗過澡的人都會信誓旦旦的來句，給貓咪洗澡再簡單不過了，話說洗澡按道理來說是挺簡單的，但對於聽不懂人類語言的貓咪來說，她會覺得你為她洗澡是在害她，那麼小編教大家給貓咪洗澡的幾個步驟。



短毛的品種沒有必要強迫其去洗澡。把毛巾用溫水浸濕，擰乾後，包住貓眯輕輕擦拭，然後用於毛巾擦一下即可清除污垢。如果很有潔癖的主人那麼也不介意你給她完全水洗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 兩手沾熱水或冷水，先從臀部向頭部逆毛撫摩二到三次，然後再順毛按摩頭、背、兩肋、腹部，即可將附著的污垢和脱落的毛除去。

2. 迅速、仔細地用毛巾將身上的水分拭去，以免貓咪感冒。最好是在家裏温暖的地方或是開有暖氣的屋裏進行。

3. 用乾淨的刷子輕輕梳理全身，特別髒的地方更是細心地梳理。平常貓不喜人碰的腹部和腳跟也要認真梳理。

4. 寵物商店所賣的泡沫香波不必用水洗。取少量在手裏邊塗抹邊揉搓，再用毛刷整理好。

5. 用毛巾或紙巾將貓咪身上的污垢和水分仔細擦拭乾淨後，用吹風機吹乾。如果貓咪討厭吹風機，就把它放進籠子或箱子裏遠遠地吹暖風。

6. 等毛乾了以後，從頭到尾進行刷毛。別忘了胸部和腹部也得認真刷，刷完後，把毛刷清洗乾淨。

小編提示：因為貓咪的毛比狗狗的毛密，有時你會覺得毛髮已經幹了，其實過一會再摸還會是濕的，這時你應該再進行重複吹風，否則很容易患皮膚病的。



貓咪眼睛晚上會發亮 黑暗中有極佳夜視力 原來秘密在這裏

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