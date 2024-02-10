戲精柴見指甲剪即發出絕望慘叫　突然靜下來　汪疑惑：已剪完了？

北京一名飼主日前上傳一段影片，一隻小黑柴「花花」知道自己將要被抓去剪指甲了，害怕地在主人懷裡不停掙扎試圖掙脫，彷彿一顆抓不住的燙手山芋，而且只要一被主人抓住腳指頭，就會立即發出雞叫般的絕望慘叫，並用盡全身的力氣抵抗，幾近崩潰。但直到花花發現剪指甲一點也不痛，瞬間冷靜窩在主人懷裡乖乖剪指甲，判若兩狗的模樣讓萬名網友看了直呼「根本戲精」。



抖音上一名飼主「是德華也是德花」日前要幫才兩個月大的黑柴花花剪指甲，只是花花看到可怕的指甲刀便驚覺苗頭不對，在主人手中死命掙扎，抖動的樣子就像是一顆燙到握不住的燙手山芋，主人只好用手臂壓住狗身，把牠制伏在自己腿上。但花花並沒有因此就範，只要主人一把牠的腳指頭拉起來，牠便會立刻歇斯底里發出淒厲的奶汪叫聲，用盡吃奶的力量推開推開主人的手，甚至將頭後仰，不敢目睹自己被剪指甲的畫面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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更好笑的是，花花最後似乎發現原來剪指甲一點都不疼，才漸漸冷靜下來乖乖窩在主人懷裡，前後「判若兩狗」的模樣讓萬名網友看到直呼根本是「戲精」，紛紛在影片底下留言「柴犬就愛演」、「表演型狗格」、「剪個指甲好像能要牠的命」、「還以為是殺豬現場」、「跟我小時候打針一樣」、「你就叫山芋吧，這麼燙手」、「不拿個影帝說不過去」。

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