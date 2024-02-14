網民間幽默互動　新年打麻將一直輸　竟將責任賴到可愛狗狗身上？

怎麼狗頭也摸了，狗腳也摸了，就是胡不了啊啊啊！



網友1：我不管，我是清湯大老爺，狗陪人打麻將，狗好！人不胡牌還怪狗，人壞！網友2：別説了，你快把位置讓開給牠打。網友3：小狗可能需要香湯沐浴戒齋7天才行哦～網友4：一看這小狗就事兒多，你家不適合養，送我這裏來！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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