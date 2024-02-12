22公斤狗狗鑽進車引擎被困 救援義工不解：從業十年第一次遇到
撰文：狗與愛的世界
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不久前，外國一妹子突然聽到庭院前傳來了陣陣的狗叫聲，透過監視器，她看到一隻陌生的狗狗跑了過來，隨後鑽進車底消失不見。
妹子立刻走出去查看車底，卻發現僅有一條狗尾巴和一條狗腿在外面，於是，立刻向當地的動物救援團隊求助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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救援團隊到場後，發現是一隻22公斤的成犬卡被在引擎室，工作人員們也是當場傻眼：
「從業10年，第一次看到有成犬受困在引擎當中...」
好在，經驗豐富的救援人員只用了15分鐘就成功把狗狗從汽車引擎中解救了出來，併為牠取名為「諾娃」。
雖然，剛獲救時，諾娃有些緊張，但當牠意識到自己終於自由了的時候，立刻變得十分興奮，熱情地和大家打起了招呼。
而在把諾娃送到醫院檢查後發現，牠只有耳朵上有輕微傷口，身體並無大礙。
目前，諾娃暫時住在動物救援中心，相信不久的將來，牠也會擁有一個屬於自己的家。
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