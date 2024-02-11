貪吃奴才房中吃東西　1貓1狗聞香而至緊盯：分我們吃就幫你守秘密

日本有名飼主家裡養了一貓一狗，平時貪吃的毛孩們喜歡吃的食物有很多，其中地瓜就是牠們的最愛，而這天主人躲在廚房裡偷吃美味的地瓜，沒想到貓貓狗狗們透過靈敏的嗅覺聞香而來，並依靠在門旁眼巴巴地盯著美食，可愛又可憐的模樣讓飼主超沒輒，有趣畫面被分享到網路上後也引起網友熱議。



從推特用戶@IW29WOXYx9SJanR上傳的影片中可以看到，棕色貴婦犬「普丁」（プーチン）與拿破崙貓「琪琪」（Kiki）一左一右從門框邊邊探出頭，緊緊盯著躲在廚房拿著烤地瓜大快朵頤的媽媽，「聞香而來」的神情看起來像是在說「馬麻你在吃什麼呀～」兩隻毛寶貝真摯又可愛的眼神讓偷吃的飼主都融化了，便撥了一些手中的美食分給牠們。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主表示，普丁跟琪琪都是「吃貨」，平時除了喜歡吃乳酪、油條跟雞柳條外，還都很喜歡吃地瓜，因此猜測兩隻寶貝應該都是循著香味找到自己。也由於一貓一狗露出的眼神太過令人憐愛，也乖乖遵守「不能進廚房」的規定，乖巧地在門口默默等待，因此自己當下也不顧普丁正在節食，還是分了一些給牠們。

影片被分享到網路上後，吸引大批網友湧入留言直呼「眼神超級可愛！」、「誰能阻擋貓咪狗狗的魅力呢」、「趕快分給牠們呀～」、「這就是養寵物的樂趣吧」、「兩人看起來好親密，這是一張很棒的照片」、「看起來真的很想吃耶」、「只有貪吃是一致的吧」、「好想抱抱牠們呀。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】