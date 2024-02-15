生病時突然想領養貓咪 看收容所訊息並確認：沒想到真身是這麼大
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
領養了一隻瘦不拉幾的小貓，養着養着…牠牠牠大的有點離譜了吧！！！
網友一直都很想養貓，生病住院時一直看貓的領養訊息。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+8
出院後立刻領養了一隻瘦嘰嘰的小貓，當時因為貓頭比較大，顯得身子更瘦小了。
但沒想到的是，小貓何止腦袋大，隨着年紀增長……直接變成了特大號的毛絨球！！！
這看起來太不對勁了，趕快寄過來給我檢查檢查！
延伸閱讀：貓咪被責罵後把臉埋起來 鏟屎官以為開始冷戰 下秒鐘呼嚕聲出現
+6
延伸閱讀：回家發現貓咪翻肚睡得正香 愣住兩秒後才驚醒：我家沒養貓啊！
+17
虎斑貓自動跳上警車 還抱警大腿狂撒嬌 最終結果當然是皆大歡喜喵星人認出熟悉貓砂 秒啟動開大模式 貓奴崩潰打斷：不能在這裏貪吃奴才房中吃東西 1貓1狗聞香而至緊盯：分我們吃就幫你守秘密流浪小貓大雪天來到家門口求助 被救起後才知 牠天生帶著微笑唇小狐狸從小跟黑貓一起長大後又分開 重逢瞬間倒懷撒嬌：想死你了回家發現貓咪翻肚睡得正香 愣住兩秒後才驚醒：我家沒養貓啊！肥白貓身形竟是同伴好幾倍 殘忍對比照瘋傳 下秒留意到：錯怪牠
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】