生病時突然想領養貓咪　看收容所訊息並確認：沒想到真身是這麼大

領養了一隻瘦不拉幾的小貓，養着養着…牠牠牠大的有點離譜了吧！！！



網友一直都很想養貓，生病住院時一直看貓的領養訊息。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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出院後立刻領養了一隻瘦嘰嘰的小貓，當時因為貓頭比較大，顯得身子更瘦小了。

但沒想到的是，小貓何止腦袋大，隨着年紀增長……直接變成了特大號的毛絨球！！！

這看起來太不對勁了，趕快寄過來給我檢查檢查！

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