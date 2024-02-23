小金偷跑去彩券行　咬壞獎券寵主無奈買下　結果竟然中獎了？

過去不少飼主會用「來福」、「旺財」當作寵物名稱，希望毛小孩能為家裡帶來好運。近日廣東就有隻幸運狗狗，趁女主人不注意自己偷跑去咬刮刮樂，沒想到卻讓馬麻多了一筆意外之財。



根據陸媒報導，當時飼主林女士去便利商店換錢，而她養的黃金獵犬鬆開牽繩後竟然自己跑去旁邊的彩券行，從桌上偷咬一張約台幣一百多塊的刮刮樂，女主人見到上面已經被狗狗咬出刮痕，不得已只好將彩卷買了下來，沒想到卻讓她刮出1000人民幣（相當於台幣4000多元）的獎金，讓她相當驚喜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不少網友看完相當羨慕，直呼這隻阿金是真帶財，紛紛在底下留言：「幸運的小狗」、「改名叫旺財」、「憑實力給自己加罐罐」、「牠好像知道自己很棒」而主人事後也用獎金買零食罐罐犒賞狗狗，而狗狗眉開眼笑的表情，看得出這次牠幫自己加菜有多開心。

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