小金偷跑去彩券行 咬壞獎券寵主無奈買下 結果竟然中獎了？
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
過去不少飼主會用「來福」、「旺財」當作寵物名稱，希望毛小孩能為家裡帶來好運。近日廣東就有隻幸運狗狗，趁女主人不注意自己偷跑去咬刮刮樂，沒想到卻讓馬麻多了一筆意外之財。
根據陸媒報導，當時飼主林女士去便利商店換錢，而她養的黃金獵犬鬆開牽繩後竟然自己跑去旁邊的彩券行，從桌上偷咬一張約台幣一百多塊的刮刮樂，女主人見到上面已經被狗狗咬出刮痕，不得已只好將彩卷買了下來，沒想到卻讓她刮出1000人民幣（相當於台幣4000多元）的獎金，讓她相當驚喜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+12
不少網友看完相當羨慕，直呼這隻阿金是真帶財，紛紛在底下留言：「幸運的小狗」、「改名叫旺財」、「憑實力給自己加罐罐」、「牠好像知道自己很棒」而主人事後也用獎金買零食罐罐犒賞狗狗，而狗狗眉開眼笑的表情，看得出這次牠幫自己加菜有多開心。
延伸閱讀：金毛看到媽媽回家沒反應 當爸爸回家時卻有這應 網民：差別待遇
+9
狗狗困貨櫃箱內至少7天 被救後又餓又累卻不忘向救命恩人道謝收容所滄桑狗滿臉憂傷 被人認為太醜 義工揭悲慘過往：牠才1歲網民間幽默互動 新年打麻將一直輸 竟將責任賴到可愛狗狗身上？22公斤狗狗鑽進車引擎被困 救援義工不解：從業十年第一次遇到貪吃奴才房中吃東西 1貓1狗聞香而至緊盯：分我們吃就幫你守秘密回家時發現自家狗在樓下亂晃 揪著耳朵罵了一路…結果原來認錯狗
延伸閱讀：
過年返鄉擔心沒人餵魚 飼主用電扇+空瓶DIY「水族自動餵食器」實現智能家居
主人忘帶鑰匙呼叫家裡藍貓「牠試一次就成功」意外解鎖新技能：幫馬麻省錢
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】