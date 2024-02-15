小金「本能爆發」死咬木頭不放　使出全力纏鬥萬人看傻：給牠吧

國外有名飼主時常在社群平台抖音上分享家中愛犬可愛有趣的日常，最近一支影片則展現了狗狗強大的咬合力，以及死死守護心愛「獵物」的固執一面。畫面中的狗狗緊咬著路上撿來的木頭不放、需要別人使盡吃奶力氣才能勉強扳開來，與可愛外表相差甚遠的驚人力氣在網路上引起不少網友熱議。



從抖音用戶@enzounleashed上傳的影片中可以看到，畫面中的黃金獵犬死死地咬住一根木條不放，在路上偶然撿到「珍寶」的牠似乎下定決心好好守護這個得來不易的玩具，不論一旁主人怎麼扳都無動於衷，最後則像是耗盡力氣才終於鬆口，有著可愛外表卻力大無比的模樣超級「反差萌」，有趣畫面在網路上瘋傳。

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影片被分享到網路上後，累積超過130萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「哈哈哈哈好喜歡固執的小狗」、「好怕掰得太大力會傷到狗狗」、「黃金獵犬是最可愛的品種」、「千萬別挑戰獵犬們對獵物的執著」、「牧羊犬也是這樣！」、「無辜的外表有著最固執的個性哈哈哈」、「黃金獵犬是最棒的」、「感覺主人很無奈哈哈。」

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