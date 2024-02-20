西摩犬忘了自己長大 硬擠貓門才發現進不去 滿臉疑惑：變小了？
撰文：聯合新聞網
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澳洲有一隻薩摩耶犬「Miso」，主人經常在社群網站上分享狗狗的日常生活，其中有一支影片是Miso似乎忘記自己已經長大，硬要從窄小的寵物活動門回家。
畫面中可以看到飼主在家裡門下方裝了寵物通道，Miso在外面想嘗試從那裡鑽進去，然而對大型犬的薩摩耶來說當然是完全過不去，只見牠頭卡在洞口，朝著裡面的家人傻笑，看起來非常呆萌。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這一幕也被分享到微博上，許多人看到狗狗的舉動也被逗樂，紛紛留言：「卡住了耶」、「我...我真的進不來嗎？」、「對自己的體型一無所知」、「發現自己進不去後腦袋都當機了」、「來看實心棉花糖」。
有網友也擔心這樣子狗狗進不來該怎麼辦，對此飼主也在貼文中表示這個小洞是給家裡貓咪的通道，不遠處其實有狗狗專用的門讓牠回家，只是Miso太懶得繞遠路了，才會硬要擠進貓咪的門。
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