哥基犬遇要打針超冷靜　對著獸醫還露出燦笑　搖尾討摸表情100分

對大部分的狗狗來説，去醫院或者是打針都是一件很恐怖的事情，但對於下面這隻哥基來言，根本就是小菜一碟！



這天，網友＠yozakuma 帶着家裏的哥基去醫院，小傢伙打針時相當勇敢，不僅冷靜的接種疫苗，竟然還在拍攝證明照時，露出了標準燦笑，亮晶晶的眼神似乎在説：「我是勇敢的狗狗！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這從容的模樣，也是讓在場的所有人都非常欽佩，就連網友也十分驕傲。

照片發到網上後，吸引了許多人的關注，大家紛紛評論：「表情好驕傲啊！」、「笑容100分！」

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