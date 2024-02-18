哥基犬遇要打針超冷靜 對著獸醫還露出燦笑 搖尾討摸表情100分
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
對大部分的狗狗來説，去醫院或者是打針都是一件很恐怖的事情，但對於下面這隻哥基來言，根本就是小菜一碟！
這天，網友＠yozakuma 帶着家裏的哥基去醫院，小傢伙打針時相當勇敢，不僅冷靜的接種疫苗，竟然還在拍攝證明照時，露出了標準燦笑，亮晶晶的眼神似乎在説：「我是勇敢的狗狗！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+8
這從容的模樣，也是讓在場的所有人都非常欽佩，就連網友也十分驕傲。
照片發到網上後，吸引了許多人的關注，大家紛紛評論：「表情好驕傲啊！」、「笑容100分！」
延伸閱讀：柴犬就是頑皮 狂戳哥基犬頭 汪一臉生無可戀：該被關的不是我…
+7
收容所滄桑狗滿臉憂傷 被人認為太醜 義工揭悲慘過往：牠才1歲網民間幽默互動 新年打麻將一直輸 竟將責任賴到可愛狗狗身上？22公斤狗狗鑽進車引擎被困 救援義工不解：從業十年第一次遇到貪吃奴才房中吃東西 1貓1狗聞香而至緊盯：分我們吃就幫你守秘密貓奴領養到超乖巧狗狗 來到家中後2喵星人傻了：又帶同類回來？回家時發現自家狗在樓下亂晃 揪著耳朵罵了一路…結果原來認錯狗兩兄弟都極愛鄰居狗狗 半夜弟弟因一個理由找上門：汪要強制營業
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】