秋田犬以為去散步 直到看到熟悉風景後秒變臉 汪：被主人騙了
撰文：狗與愛的世界
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外國網友＠kodomo4dog5 家中養了5隻秋田犬。
這天，他帶着其中的兩隻狗狗「大地」和「小雪」去動物醫院打疫苗，結果沒想到的是，小傻狗們竟然以為是出去玩，全程都開心到瘋狂傻樂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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直到，看到周圍熟悉的風景後，這才驚覺自己被騙了，目的地是恐怖的動物醫院。
於是，牠們的表情也是肉眼可見的沉重了起來，這幅模樣就彷彿在説：「不跟你好了！」
照片發出後，網友們也是一整個爆笑，紛紛評論：「一定覺得自己是被主人騙了！」、「明明有着一張冷酷威嚴的臉，卻害怕醫院。」
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