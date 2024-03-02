小貓爬樓梯太困難 暖心德牧看不下去張口就咬 喵星人瞬間登頂
撰文：聯合新聞網
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網路上經常看到有大型犬是「鐵漢柔情」，對待比自己弱小的幼童或是動物會表現出想照顧對方的樣子。在網路上就有人分享德國牧羊犬陪著幼貓爬樓梯，不知道是不是覺得對方太辛苦，於是等不及直接出手幫忙。
影片中德國牧羊犬正帶著一隻小乳牛貓準備上樓梯，小貓咪用盡全身力氣跳上階梯的模樣，看起來努力想要跟上大狗狗的腳步，然而才沒走幾步，德牧似乎就看不下去，直接張口含住小貓的頭，帶小貓坐「雲霄飛車」登頂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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網友們看到這有趣的貓狗互動也紛紛留言：「以為是咬脖子結果是整個頭含住」、「霸道德總和他的小嬌妻」、「小貓第一次坐纜車」、「出發點是好的但下次不許出發」、「貓：腦殼有點痛」表示兩隻毛小孩的「身高差」看起來非常萌，笑說德牧像是等不及小貓長大的大哥哥，雖然方式粗暴了一點，卻能感受到牠非常熱心。
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