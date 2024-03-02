發現小貓脖子上有奇怪東西 原來男友借喵星人過橋：跟我結婚嗎？
撰文：貓與愛的世界
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Jakob Mattern 與女友Sage Horn 第一次見面時，他並不是一個喜歡貓的人。
但和女友交往後，認識了女友的小貓，便開始學着了解和接觸貓咪，因為女友很愛貓，他希望愛她所愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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後來，兩個人同居，他們又收養了一隻小貓Piper，一家四口非常幸福。
前不久是情人節，Horn回到家本以為兩隻貓會像往常一樣來迎接，但是小貓Piper卻不在，她很擔心，便去問男友貓在哪。
男友說：「可能是被他不小心關在房間裏了。」
Horn立刻去看，還真找到了小貓Piper，只是它為啥看起來有點不一樣，脖子上戴着個小牌牌。
她拿起一看，上面寫着：「你願意嫁給我嗎？」
Horn正驚喜，轉過身男友單膝跪地求婚，他說：「寶貝們，我想和你還有小貓們共度餘生~」
Horn立刻答應了他，真·大圓滿結局。這大概就是幸福吧，愛人在，貓也在。
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