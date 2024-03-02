發現小貓脖子上有奇怪東西　原來男友借喵星人過橋：跟我結婚嗎？

Jakob Mattern 與女友Sage Horn 第一次見面時，他並不是一個喜歡貓的人。



但和女友交往後，認識了女友的小貓，便開始學着了解和接觸貓咪，因為女友很愛貓，他希望愛她所愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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後來，兩個人同居，他們又收養了一隻小貓Piper，一家四口非常幸福。

前不久是情人節，Horn回到家本以為兩隻貓會像往常一樣來迎接，但是小貓Piper卻不在，她很擔心，便去問男友貓在哪。

男友說：「可能是被他不小心關在房間裏了。」

Horn立刻去看，還真找到了小貓Piper，只是它為啥看起來有點不一樣，脖子上戴着個小牌牌。

她拿起一看，上面寫着：「你願意嫁給我嗎？」

Horn正驚喜，轉過身男友單膝跪地求婚，他說：「寶貝們，我想和你還有小貓們共度餘生~」

Horn立刻答應了他，真·大圓滿結局。這大概就是幸福吧，愛人在，貓也在。

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