到收容所領養2隻芝娃娃　養1年後越長越怪　急帶去驗DNA傻了

到底是養到什麼狗？一名網友表示自己在收容所內領養了2隻芝娃娃回家，結果越養長得越奇怪，後來牠決定將狗狗送去做DNA檢測才揭露誇張的身世之謎。



一名網友在Reddit上貼文，表示自己家裡養過5隻寵物狗，因為其中3隻在4年內陸續因年老過世，為了給剩下2隻毛孩有同伴，便決定在1年前在收容所領養了2隻芝娃娃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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結果沒想到這2隻芝娃娃帶回家後越看越怪異，後來想說應該是收容所的志工太忙碌誤植，不過他還是想知道家中狗狗到底是什麼血統，便帶去做了DNA檢測。

原PO收到獸醫院那邊做出來的DNA鑑定報告，驚訝的發現原來家中的2隻「芝娃娃」果然不是芝娃娃，牠們竟然擁有荷蘭牧羊犬(The Dutch Shepherd)與斯塔福郡鬥牛㹴(Staffordshire Bull Terrier)的血統，一點芝娃娃的基因都沒有。原PO也貼出2隻狗狗現在的照片與剛被領養時的照片做對比，網友留言表示「骨架比較大而已，沒事沒事」、「小時候真的超像芝娃娃的」、「以為是巴掌大芝娃娃，殊不知其實長超大」。

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