寵物鴨拿主人這食物檔枕頭　超爽午睡照惹網民羨慕：合起來煮吧～

鴨生一大享受。日本有名網友住在山裡的小屋，在山上養了10多隻雞和一隻寵物鴨子「小皮」（ぴー），某天當他往門口一看，居然看到小皮沐浴在陽光下睡午覺，甚至用一顆椰菜（高麗菜）當枕頭，慵懶模樣瞬間在網路上爆紅。



飼主在X（@aotoudai）分享許多和小皮的日常互動，最近其中一張照片更是讓小皮在網路上爆紅。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主表示有一天他待在山屋裡頭，轉身從門縫看到小皮躺在門口睡午覺。不過最讓他驚訝的是，小皮的頭竟然不偏不倚的躺在圓滾滾的椰菜上，當成枕頭爽睡午覺的模樣讓他看傻眼，立刻拍下照片上傳到網路和大家分享。

椰菜的高度對小皮來說似乎恰到好處，療癒的睡相看起來相當舒適，乍看就像是田園詩般的和諧場景。照片至今吸引近600萬次觀看，網友紛紛笑說「拍高麗菜廣告」「硬度合適嗎」「小說裡能看到的情節」「如此的平靜」「人類用一袋米當枕頭的感覺」。

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