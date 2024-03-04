自來汪闖警局白吃白喝趕不走　因一理由無條件破格當警犬還很敬業

狗生大翻轉。一間派出所的巡邏犬竟然不是正規訓練內的警犬，而是多年前一隻不請自來到派出所白吃白喝的流浪狗，後來牠被所內警員收編，最後還破格讓牠升格當警犬，狗狗也不負眾望努力完成巡邏犬的使命，威風凜凜的模樣相當帥氣。



根據《The Dodo》報導，巴西里約熱內盧警察局第17營分局(Rio de Janeiro, Brazil’s, 17th Battalion)有一隻名叫奧利維拉(Oliveira)的警犬身分相當特殊，她並不是這間警察局本身就擁有的編制下的警犬，而是一隻「不請自來」的流浪狗待在警局內耍賴多時，最後竟然破格升成警犬，經歷可說是十分勵志。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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第17營分局的警察兼領犬員克里斯塔諾(Corporal Cristiano)表示，奧利維拉是多年前突然闖進警局的一隻流浪狗，可能是因為在警局內受到良好照顧也不用挨餓，甚至可以白吃白喝不用自己辛苦去找食物，就這樣從此賴著不走，不管警察們好言相勸或是把牠抱到門外牠都會自己主動又走進來，讓警員們十分無奈，但克里斯塔諾卻認為這是收編狗狗的好時機。

後來在這段時間內，克里斯塔諾努力與奧利維拉打好關係，奧利維拉終於對人類卸下心防，願意跟在克里斯塔諾身後到處走，這也象徵著奧利維拉是一隻可以被訓練的狗，如此一來就可以正式收編為警犬編制，不需要在街上流浪吃苦了。

克里斯塔諾與所長與所內人員稟報想要收編奧利維拉獲得了許可，在正式收養奧利維拉後，便為狗狗訂製了專屬的警犬項圈與衣服，並讓牠接受簡單的訓練後便開始上工。

如今的奧利維拉已經是一隻非常擅於巡邏的警犬，深受當地民眾歡迎，個性溫馴親人的奧利維拉可以說是警局的活招牌兼吉祥物，只要牠在街上威風凜凜的巡邏時，都會有不少小孩想要靠近摸摸牠，牠也會願意給路人們溫柔撫摸。

除了擅長巡邏之外，奧利維拉還會幫忙抓路邊騎車沒戴安全帽的用路人，看到有機車騎士違規就會立刻大聲吠叫嚇阻，可以說是非常敬業。

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