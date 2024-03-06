因走錯路救了一隻貓咪　獸醫指治不了　情侶不放棄用愛帶來新希望

一大早，被一對情侶（現在已經是夫妻）的行為感動到了。貓咪：這個冬天，媽媽終究快了死神一步~



2022年2月12日，新疆的溫度，零下8攝氏度左右，一隻奶牛貓窩在水坑裏，就像在等死神的降臨……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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到底發生了什麼？已經沒人能説得清楚，可能是上天的眷顧，牠遇見了走錯路的一對情侶。

倆人看到貓咪的時候，貓咪就蹲水裏一動不動，碰牠的時候稍微有點反應，身上滿是灰塵。

猶豫了一下，男子就試圖把貓咪從水中抱了出來，貓咪還是不咋動彈，似乎生病了~看貓咪狀態不是很好，倆人心地也比較善良，男子就脱下外套，把貓咪給裹了起來，送往了寵物醫院。

據兩人説，貓咪到醫院時，因為長時間在水中，體溫只有36度多一點點。（貓咪正常體溫：38.5-39.5℃）

醫生還説貓咪看着有點眼熟，像是得了貓瘟被遺棄了的貓咪，似乎還表達出沒有治療的必要了。

不過，最終在二人的再三請求下，還是給貓咪打了三針，維持貓咪體能和血壓針，隨即二人先把貓咪帶回了家照顧。在家裏，二人先按照醫生的指導，給貓咪保持恆溫，身邊放了不少的暖寶寶，開了取暖設備，後續男子還給貓咪買了加熱毯。

不過餵養起來還是比較艱難，但是好在二人都非常有耐心，在悉心照料着，不想放棄這個小生命。

後來的幾天，情侶二人一直帶着小貓咪去救治，但是小貓咪的狀態一直不好，看起來求生慾望很低……

醫生分析説，應該是貓咪遭遇遺棄加上病情很重，折磨所致的~對於小姐姐的撫摸也是愛搭不理。

好在，功夫不負有心人，小姐姐一邊帶着貓咪治療，一邊給小貓咪買一些取暖的衣服被褥，在四五天後，終於小貓咪有了變化。

牠開始狀態好了，眼睛不再那麼呆滯，也開始積極乾飯了。

可能這就是「愛的力量」，愛是最好的良藥。在救治6、7天的時候，小貓咪看見小姐姐，也開始變的親暱，開始説話~

等到第七天出院的時候，小貓咪的狀態完全是變化了很多，加上洗去了身上的污漬，看起來就是一個小天使美麗得很呢~

對於小貓咪而言，就像是獲得了新生，情侶二人是牠生命中一束光，從絕望到看見希望，到以後的溫馨。搭救的故事發生在兩年前了，後續情侶把在新疆養了一年的小奶牛帶回了廣東，他們也會在後續繼續分享後來的故事，感興趣的可以關注。

總之，是個溫馨的結局，最可愛的小貓咪遇見了最善良的人，希望他們一切都好，希望貓咪一切都好，把最好的祝福給牠們！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】