養到黏身虎斑貓　怎麼換姿勢都不肯下來　喵：就是要貼著爸爸不放

果然都是別人家的貓。一名飼主曬出自己跟愛貓的互動日常，只見虎斑貓不管飼主如何改變身姿，牠都緊緊黏在飼主身上不肯下來，像是魔鬼氈一樣牢牢黏助的模樣讓不少網友直呼羨慕。



Tiktok一名用戶「habichuelamain」貼出自己跟自家愛貓的互動畫面，他飼養了一隻胖胖的虎斑貓，這隻虎斑貓跟大家平常印象中高冷的喵皇不一樣，牠反而是一隻非常黏人的貓咪，只要爸爸在的時候就會想要靠近飼主，還爬到身上不肯下來，就算是飼主動來動去，虎斑貓說什麼也都不會下來，讓飼主笑著說「可以饒了我嗎」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片在網路上吸引超過百萬人觀看，網友留言表示「這麼黏的貓咪真的很少見」、「親人的都是別人家的貓咪」、「根本就是魔鬼氈貓咪了」、「可見飼主平常多疼牠，貓咪能夠這麼黏飼主都是因為飼主付出了很多的愛心讓牠很有安全感」。

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主人好粗心！一名女子半夜加班後回去補眠睡死，她養的布偶貓溜出門完全沒發現，直到餐點外送員上門好心詢問，才讓貓咪結束7小時的流浪驚魂記。



大陸一名女子本月初半夜在家加班寫資料，一直工作到凌晨，早上近10點將東西交給快遞，她養的布偶貓趁快遞上門時偷偷從縫隙溜出去，飼主渾然不知就把門關上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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因為熬了一夜，飼主回房後睡死了，布偶貓就被關在大門外，牠一開始嚐到自由滋味，還悠哉地晃到樓梯間放風。但3小時過去了，主人還沒發現貓不見，牠感到愈來愈不安，5小時後開始心慌慌狂抓門。

過了7小時到下午四點，飼主叫的餐點外送上門了，貓咪像看到救星一樣，立刻上前把希望寄託在外送員哥哥身上，在他腳邊兜兜轉轉。

外送員用電話聯繫飼主，她本來要對方把餐點放門口就好，外送員看了看腳邊的布偶貓，詢問她「門口有隻貓，沒事吧？」，飼主才當頭棒喝大聲叫出來，貓咪則在門口不斷大聲喵喵叫，埋怨鏟屎官怎過了7小時才放牠進門。

飼主指出自己把東西交出去後就一直睡覺，醒來時才點了外賣，加上布偶平常也愛躲在角落，所以就沒特別注意貓失蹤。

網友表示：「外送小哥人真好」、「貓咪罵罵咧咧不知道罵得多難聽」、「飼主太失職了，醒來都沒發現貓不見？」、「怎有人能忍受寵物沒在眼皮底下這麼久」、「還好布偶很乖沒有亂跑出去」、「外送小哥你人怪好的」。

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