貓咪自學玩iPad 竟用獨特操作方法 網民：科技年代毛孩都成精了
撰文：貓與愛的世界
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網友@Hannah Lu Anderso 是一位數字藝術家，經常要用Ipad作創作。
而她工作的時候，家裏的小貓 Artemis便會在一邊偷偷的觀察她。
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網友發現貓貓對ipad感興趣，便在閒暇的時候從網上下載一些鳥類的視頻放給貓貓看，小貓果然很喜歡。
但很顯然，小貓Artemis想做的事情不止於此，有一天網友給它放紀錄片的時候。
Artemis竟然開始獨自操作Ipad，或者用手滑，或者用舌頭滾動和點擊。最後給自己選了一個小鴨子在河裏洗澡嘎嘎叫的視頻看。
這波操作給網友都看傻了，直呼貓咪成精了。
emmm…應該是真的成精了，這貓高考就坐我前面
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