愛犬離世半年寵主走不出陰霾　發現家中一物留浮現汪痕跡秒淚崩

一名女子愛犬不幸過世，女子一直走不出狗狗過世的心魔，沒想到某天開門看到庭院柵欄上的圖案竟然跟過世愛犬的臉孔一模一樣，如此的奇蹟與巧合讓女子痛哭失聲，直呼「我的寶貝牠還在這裡」。



根據《The Dodo》報導，英國一名女子奈茲(Joeann Knights)家中養了一隻13歲的鬥牛犬波比(Poppy)，但很不幸的波比在去年過世，儘管家中還有另外2隻愛犬陪伴，但奈茲從此走不出心愛的波比過世的心魔，每天總是過得渾渾噩噩的，總覺得波比沒有離開這個家，還在自己身邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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日前悲傷的奈茲打開前門，竟發現柵欄上面浮現出波比的臉孔，儘管事後家人表示那只是一隻蝸牛經過的痕跡而已，但奈茲堅信不移那是波比曾經回到家的證據。奈茲表示，大概在波比過世後半年，她曾經在儲藏櫃中發現一根羽毛，那是一根罕見的深灰色羽毛，雖然不太確定那是從哪邊來的但她選擇保存起來，沒想到竟然在開門後看到波比的臉出現在木製柵欄上，這讓她當場崩潰痛哭失聲。

事後不可思議的事情發生了，又經過幾個月後，某天一名女子竟帶著一隻灰色小狗來到奈茲家中，這隻小狗的毛色竟跟奈茲收藏的灰色羽毛一模一樣，當下她認為這隻灰色小狗應該是上天註定要她做為波比的繼承狗狗，因此奈茲馬上領養了小灰狗並取名為安柏(Amber)。

奈茲說，現在波比應該已經在彩虹橋上快樂地奔跑，「但我永遠不會忘記牠過世這段期間帶來的種種奇蹟」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】