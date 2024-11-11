應用科學大學聯盟成立 80個商會企業加入 明年辦國際交流會議
「應用科學大學聯盟」今（11日）舉行成立儀式，四間院校成員的校長、政務司副司長卓永興及教育局長蔡若蓮等出席。聯盟表示，已有80個商會及企業支持並加入聯盟，未來院校將與業界在課程設計上合作。聯盟明年將舉行國際會議，有海外及內地應科大參與交流，會議由早前政府的1億元撥款支持。
「應用科學大學聯盟」目前有4間院校參與，包括香港都會大學及聖方濟各大學兩正式會員，附屬成員則有東華學院及香港高等教育科技學院。
都會大學校董會主席黃天祥致辭時表示，現時已有80個商會及企業支持並加入聯盟。他指應科大學生能在學期內累積實踐經驗，更貼近市場、具備行業最新能力，期望實現「行行出狀元」的願景。
都大校長林群聲表示，聯盟下一步的工作為舉行國際性會議，與海外、內地的應科大交換成功經驗；未來亦會舉辦學生交流計劃。他又指，都大會加強與業界溝通，達致課程配合行業需要，例如邀請專才到校教授特別課程。至於早前撥款的1億元預算，他指明年的國際會議是項目之一，另外聯盟成員亦可申請項目，由督導委員會審議申請。
東華學院校長陳慧慈表示，該校課程一直有醫療界參與，例如擔任課程指導老師，稱將來會有更多合作。
香港高等教育科技學院校長劉建德表示，成立聯盟能增加應科大認受性，他強調職專課程並非比基礙研究低一等層次，又指外國的應科大學專才的薪酬甚高。
聖方濟各大學署理校長盧鐵榮認為，社會對職專課程有偏見，因為並非大學學位，而未必選擇。他期望職專課程升格為大學學位，可減低偏見。
三個商會代表出席儀式，與都大校長林群聲交流。香港中華廠商聯合會會長盧金榮表示，近年應用科學技術人員需求增加，他舉例，需要數碼人才令科研「落地」，而發展低空經濟時，亦會產生維修等方面的人才需求。
香港工業總會主席莊子雄表示，在健康科技、醫療、生物科技、微電子、精片、大數據、人工智能等方面都需要職專人才。他估算，未來新田科技城10年內需要20萬個高級技術人才，即平均一年約兩萬個，因此認為大學需要培育人才以應付需求。他歡迎應科大在課程設計、實習上，與業界有更多合作。
另外，政府擬修訂《專上學院條例》，建議在學院註冊條件列明須取錄足夠學生。有記者問及會否擔心修例引發「DQ院校潮」，劉建德認為，在場院校應不在被DQ的考慮內，又指每間院校各有特色及定位，應從院校的定位考慮淘汰與否。
盧鐵榮則表示，修例可加快課程推出步伐。他又認為，修例原意並非淘汰任何院校，而是加強辦學質素。
政務司副司長卓永興在成立儀式致辭時表示，很高興政府發展應用科學大學的方向得到各界高度支持，並樂見應用科學大學及具潛質的專上院校積極響應政府政策，成立聯盟，匯聚力量，推動職專教育發展的同時，亦支持香港發展成為國際專上教育樞紐。他期望社會各界繼續與聯盟加強合作，實行產教融合、科教融匯，透過經驗交流、資源共享，提升職專教育的質素及認受性，共同培育應用型人才，貢獻香港及國家發展。
教育局局長蔡若蓮、常任秘書長及應用科學大學聯盟督導委員會主席李美嫦、學術及職業資歷評審局主席陳仲尼都有出席儀式。