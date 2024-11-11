應用科學大學聯盟成立 80個商會企業加入 明年辦國際交流會議

「應用科學大學聯盟」今（11日）舉行成立儀式，四間院校成員的校長、政務司副司長卓永興及教育局長蔡若蓮等出席。聯盟表示，已有80個商會及企業支持並加入聯盟，未來院校將與業界在課程設計上合作。聯盟明年將舉行國際會議，有海外及內地應科大參與交流，會議由早前政府的1億元撥款支持。



「應用科學大學聯盟」今舉行成立儀式，四間院校成員的校長、政務司副司長卓永興（右四）及教育局長蔡若蓮（右五)等出席。(政府新聞處圖片)

「應用科學大學聯盟」目前有4間院校參與，包括香港都會大學及聖方濟各大學兩正式會員，附屬成員則有東華學院及香港高等教育科技學院。

都會大學校董會主席黃天祥致辭時表示，現時已有80個商會及企業支持並加入聯盟。他指應科大學生能在學期內累積實踐經驗，更貼近市場、具備行業最新能力，期望實現「行行出狀元」的願景。

都大校長林群聲表示，聯盟下一步的工作為舉行國際性會議，與海外、內地的應科大交換成功經驗；未來亦會舉辦學生交流計劃。他又指，都大會加強與業界溝通，達致課程配合行業需要，例如邀請專才到校教授特別課程。至於早前撥款的1億元預算，他指明年的國際會議是項目之一，另外聯盟成員亦可申請項目，由督導委員會審議申請。

目前一共4間院校參與「應科大聯盟」。（左起）高等教育科技學院校長劉建德、聖方濟各大學署理校長盧鐵榮、都會大學校長林群聲及東華學院校長陳慧慈出席成立儀式。（吳綽詩攝）

東華學院校長陳慧慈表示，該校課程一直有醫療界參與，例如擔任課程指導老師，稱將來會有更多合作。

香港高等教育科技學院校長劉建德表示，成立聯盟能增加應科大認受性，他強調職專課程並非比基礙研究低一等層次，又指外國的應科大學專才的薪酬甚高。

聖方濟各大學署理校長盧鐵榮認為，社會對職專課程有偏見，因為並非大學學位，而未必選擇。他期望職專課程升格為大學學位，可減低偏見。

（左二至左四）工業總會主席莊子雄、中華廠商聯合會會長盧金榮、中華總商會副會長姚祖輝及香港總商會人力委員會主席鄭添之出席儀式，並與都大校長林群聲（左一)進行交流。（吳綽詩攝）

三個商會代表出席儀式，與都大校長林群聲交流。香港中華廠商聯合會會長盧金榮表示，近年應用科學技術人員需求增加，他舉例，需要數碼人才令科研「落地」，而發展低空經濟時，亦會產生維修等方面的人才需求。

香港工業總會主席莊子雄表示，在健康科技、醫療、生物科技、微電子、精片、大數據、人工智能等方面都需要職專人才。他估算，未來新田科技城10年內需要20萬個高級技術人才，即平均一年約兩萬個，因此認為大學需要培育人才以應付需求。他歡迎應科大在課程設計、實習上，與業界有更多合作。

「應用科學大學聯盟」今（11日）舉行成立儀式。（吳綽詩攝）

另外，政府擬修訂《專上學院條例》，建議在學院註冊條件列明須取錄足夠學生。有記者問及會否擔心修例引發「DQ院校潮」，劉建德認為，在場院校應不在被DQ的考慮內，又指每間院校各有特色及定位，應從院校的定位考慮淘汰與否。

盧鐵榮則表示，修例可加快課程推出步伐。他又認為，修例原意並非淘汰任何院校，而是加強辦學質素。

政務司副司長卓永興表示，期望社會各界繼續與聯盟加強合作。(政府新聞處圖片)

政務司副司長卓永興在成立儀式致辭時表示，很高興政府發展應用科學大學的方向得到各界高度支持，並樂見應用科學大學及具潛質的專上院校積極響應政府政策，成立聯盟，匯聚力量，推動職專教育發展的同時，亦支持香港發展成為國際專上教育樞紐。他期望社會各界繼續與聯盟加強合作，實行產教融合、科教融匯，透過經驗交流、資源共享，提升職專教育的質素及認受性，共同培育應用型人才，貢獻香港及國家發展。

教育局局長蔡若蓮、常任秘書長及應用科學大學聯盟督導委員會主席李美嫦、學術及職業資歷評審局主席陳仲尼都有出席儀式。