蔡若蓮：聖方濟各大學通過評審　成為第二間應用科學大學

立法會教育事務委員會今日（1日）召開會議，教育局就《施政報告》作簡報。教育局局長蔡若蓮在開場發言宣布，聖方濟各大學通過香港學術及職業資歷評審局的評審，符合所有成為應用科學大學的條件，成為香港第二間應用科學大學。她表示政府會提供一系列配套，包括撥款1億元作為啟動資金，成立應用科學大學聯盟，支持有關院校聯動推廣，11月會成立運作。



教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

實政圓桌田北辰。（立法會直播截圖）

假學歷如何處理？ 蔡若蓮：珍惜金漆招牌 不允許破壞香港聲譽的行為

實政圓桌立法會議員田北辰在會上發言時表示，有報道指有假學歷，甚至愈來愈多，然而2023年《施政報告》提及要打造留學香港，對此表示憂慮，直言若然打造教育樞紐是政府政策，對假學歷就不能坐視不理，問及局方如何打擊。

蔡若蓮表示，就打擊假學歷、不只是教育局及大學，政府有跨部門統籌，與保安執法部門都有加緊聯繫。她表示，大學都有與執法部門對口，一發現有假學歷就嚴肅處理、馬上通知執法機關，強調無論甚麼原因，使用假文書最高判處14年監禁。

她建議大學尋找第三方機構驗證，證書都可以向相關院校驗證，重申珍惜香港教育金漆招牌，不允許破壞香港聲譽的行為。