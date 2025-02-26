財政預算案2025｜教育局逐步放寬6所自資院校內地生上限至40%

教育局今日（26日）宣布，已取得國家教育部同意，逐步放寬6間自資院校的內地學生限額至40%，以及批准有關院校面向全國所有省（區、市）招生。6間院校分別是樹仁大學、都會大學、恒生大學、珠海學院、東華學院，以及職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院。



教育局表示已取得國家教育部同意，逐步放寬6間自資院校的內地學生限額至40%。（資料圖片）

獲批可向全國省招生

今年9月起，相關院校的全日制經本地評審的自資本地副學位及學士學位（包括銜接學位）課程的內地、澳門及台灣學生人數限額，將分階段由現時10%至20%，逐步提升至40%，並准許院校全國所有招生。教育局會要求院校就招生安排及學生支援服務等提交報告，以訂定各院校的收生限額。

料有助自資院校穩健發展

教育局表示，此舉將支持自資專上教育界別的健康穩健發展，局方會與相關院校保持溝通，協助院校理解並落實有關收生安排，同時維持嚴謹的質素保證機制，確保自資專上課程的質素及保障學生利益。

教育局局長蔡若蓮表示，局方會繼續密切留意院校營辦自資課程的紀錄、收生的表現，以及使用現有限額的情況，適時與國家教育部溝通，探討可行的進一步優化措施。

政府消息人士指，希望院校收生可以更加多元化，相信修例可以在立法會本年度休會之前提交審議，強調讓自資院校開源並非最大考慮，過程亦有與國家教育部溝通。