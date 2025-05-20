城大創新學院教創業做老闆　鼓勵失敗再嘗試　助學生建人脈覓資金

創業要學習的嗎？「有生意頭腦」、「天生好有創意」再加上「勇字當頭」， 擁有這些天賦就可以成功嗎？城市大學協理副校長（創新）兼城大創新學院院長謝智剛直言，即使在美國矽谷，初創成功率亦是非常低，但他認為失敗並非一句「唔好彩」就解釋一切，認為關鍵在於要系統性分析失敗原因，因此鼓勵學生「失敗後再嘗試」。



他更指出，雖然創業成功亦沒有一條方程式，但城大創新學院強調「實戰導向」，並透過城大HK Tech 300生態圈，結合跨領域人才培訓、資金支持與業界導師網絡，打造一條從實驗室到市場的創新創業路徑，讓創業學生少走很多「冤枉路」。



城市大學協理副校長（創新）兼城大創新學院院長謝智剛（中）稱，學院透過HK Tech 300生態圈，結合跨領域人才培訓、資金支持與業界導師網絡，打造一條從實驗室到市場的創新創業路徑。（城市大學提供圖片）

創業沒有成功方程式 技術與市場缺一不可

謝智剛說即使有很好的創新意念，但成功率仍是偏低，「創新意念背後若沒有技術去支援，就和開一間雲吞麵檔沒有分別，你做到人家明天都會做到」。

他表示過往很多商業學生很有創意及想法，但最後為何會不成功呢？因為缺乏了一個工程或技術方面的團隊，創意最終淪為理念層面，沒有辦法實行。

另一方面，即使有很強大的科研成果，將成果商品化後，是否真的市場所需？「產品錯誤或市場錯誤，是第一頭號失敗原因」。謝智剛指出，有些工工程師或科學家，他們對自己的產品很有信心，但對於市場、經濟、商業的模式一點都不重視，沒有真真正正將他的產品或意念可以調校到去針對市場，最終亦都會失敗。

因此創業絶對需要學習。謝智剛表示，在創業的整體過程中，還需具備很多基礎的知識、團隊合作的能力、涉及技術層面、現實世界中的環境、時間及心理因素。

城市大學協理副校長（創新）兼城大創新學院院長謝智剛坦言，失敗並非就是一句「唔好彩」，課程會提供系統性分析失敗原因。（黃浩謙攝）

系統性拆解十大「創業死因」

除此之外，要達到成功，就要了解導致失敗原因，這亦是創新學院課程針對內容之一。「其實是很科學的，不是純粹說你失敗是唔好彩，課程裏面提供系統性的分析。」謝智剛舉例，課程會列出十大常見失敗因素，包括市場誤判、現金流管理失衡、團隊矛盾等，並透過案例研討與導師經驗分享，幫助學生識別風險。

更特別的是，創新學院鼓勵學生「失敗後再嘗試」。謝智剛稱，失敗經驗是調整商業模式的契機，鼓勵學生可調整方向或重新組隊，再次提交創業計劃書申請不同基金支援創業。

CEO導師團、百萬基金實戰練兵

城大創新學院的教學模式與傳統商學院課程有顯著區別，強調與現實世界融合，因此謝教授指，課程的特約教授及學院顧問均為企業CEO、行業領袖或政府部門主管，由行內資深前輩分享實戰經驗予學生，並通過導師網絡接觸潛在投資者及客戶，打破校園與市場的界線。

城市大學協理副校長（創新）兼城大創新學院院長謝智剛表示，創新學院的教學模式與傳統商學院課程有顯著區別，強調與現實世界融合。（黃浩謙攝）

謝智剛舉例，曾有創業團隊有意做太陽能新能源版塊，課程其中一位顧問正正就是這方面專家，透過顧問強大網絡聯繫，讓創業團隊能到新疆參觀大型太陽能農場，實地了解新能源版塊不論在技術、商業或生產上的機講及挑戰。

創業團隊獲安排到新疆參觀大型太陽能農場，實地了解新能源版塊不論在技術、商業或生產上的機講及挑戰。（城市大學提供圖片）

此外，謝智剛又指，亦曾有創業團隊有意將AI技術應用在建築行業中，但一個「素人」要說服建築公司試用產品難度很高，但其中一位導師就是建築界前輩，具江湖地位，他於是發動一個午餐會，廣邀建築界人士及政府部門參與，讓創業團隊直接向業界介紹產品，「沒有這個network，你可能打十個電話，都不會有人理你。」

「HK Tech 300」6億資金 由培訓、播種、培育到發展

創新創業生態系統是創新學院賣點，除了讓學生體驗現實營商環境，為他們提供技能訓練和知識，更通過HK Tech 300計劃的網絡，與業界建立聯繫，並提供申請初創資金的渠道，以用應用城大知識產權等機會。

謝智剛稱，城大於2021年推出HK Tech 300創新創業計劃，投放了6億元，而創新學院是上述計劃重要一環，學生初創團隊可以提交創業計劃書，申請「HK Tech 300」轄下基金，由專業團隊負責審批。可供申請10萬元的種子基金，以及高達100萬元的天使基金，若創業團隊再有額外發展，經評估後，城大會以策略合作夥伴身份參與投資，資金支援超過100萬元。

學生指課程顛覆性改變創業幻想

城大創新學院於2024年成立，學院提供一系列本科、碩士和博士生修讀的創新創業學術課程。其中理學碩士（創新創業）今年將迎來首屆畢業生。

來自內地的學生張晉源報讀了理學碩士（創新創業），他坦言課程帶來 「顛覆性改變」。本科就讀公共關係的他，過去認為創業只需「人、錢、想法」，亦曾由母親打本給他與朋友投資露營酒吧生意，但因欠缺周詳計劃最終「完全失敗」。

城大創新學院畢業生張晉源表示，課程讓他學會系統化思考商業模型，例如分析市場需求、競爭優勢與風險控制。（黃浩謙攝）

張晉源表示，課程讓他明白構建獨特優勢如專利的重要性，否則「創了不到半年，不管是抄襲也好、被大公司來捲你也好，可能就被拍死在沙灘上了。」

他印象最深刻的是課程中 「不斷失敗的過程」。他指出，每兩周提交創業計劃，屢遭導師質疑，能從中學會精煉想法，讓他學會系統化思考商業模型，例如分析市場需求、競爭優勢與風險控制。

現時他獲小米公司聘任到非洲工作，張晉源認為是難得機會讓他深耕新興市場，積累國際商務經驗後創辦外貿企業。

王慧宇是城大創新學院理學碩士（創新創業）畢業生，她表示將與同學組成初創團隊，並申請「HK TECH 300」種子基金創業。（黃浩謙攝）

申請種子基金 創新想法落地變商業項目

另一位同是來自內地的學生王慧宇，從少到大有多次的創業經驗，曾創辦露營裝備培訓與供應鏈項目，因遭遇合夥人理念衝突和商業模式瓶頸，最終未能繼續。她希望通過課程梳理創業邏輯，解決實踐中遇到的問題。

她則強調課程中的系統性價值，從宏觀市場動態到微觀企業運營，如財務、營銷、供應鏈，為她構建了完整的知識體系。並指出創業需基於市場調研與資源整合，而非單純憑藉熱情。「我覺得之前走了很多彎路，而這個課程都是社會上的經驗，濃縮最精華的東西給我們。」

王慧宇表示，已與3位同學組成創業小組，打算向HK Tech 300申請種子基金，創建大型物流的貨運平台。「學院給我們配備專業的投資人，做我們每個小組的導師，帶著我們去把這個想法落地變成真的的商業項目」。

城市大學協理副校長（創新）兼城大創新學院院長謝智（中）稱，學院透過HK TECH 300生態圈，結合跨領域人才培訓、資金支持與業界導師網絡，打造一條從實驗室到市場的創新創業路徑。（黃浩謙攝）