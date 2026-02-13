方大校長張仁良談香港發展：競爭力靠努力爭取非老奉　不可等運到

近年社會經常討論如何保持香港的競爭力和優勢，本身是經濟學者的聖方濟各大學校長張仁良今日（13日）與傳媒午宴時指出，「競爭力是要爭取而非老奉」，特別是環境不配合時，需靠自己努力轉型尋找出路，「不可以等運到，一等運到沒有vision（遠見）就不會有競爭力」。



張仁良指需思考如何配合國家「十五五」：不能一成不變

張仁良認為，以往香港在多項有利因素配合下極具競爭力，但認為環境不配合時則需靠自身努力另覓出路和轉型，強調若果一成不變遲早會被別人追上，而領導者需思考如何配合國家「十五五」規劃，尋找出路達至雙贏。他又稱，轉型時或會經歷陣痛，但對本港未來前港依然樂觀。

要培養香港競爭力，張仁良認為須從教育做起，以高等教育為例，他認為香港可發展成國際教育及培訓樞紐，例如當內地企業經本港出海進軍一帶一路國家時，香港可為內地企業培訓當地人才，而方大作為應用科學大學可配合相關發展。

方大舉行傳媒午宴，校長張仁良（中）和副校長（行政）梁詩明（右）會見傳媒。（蕭輝浩攝）

教大退休陪太太 出山掌方大因被周守仁願景說服

另外，張仁良是本港少數先後擔任兩所大學校長的學者。他表示，於教大任校長10年期間公務繁忙，周末亦須回校撰寫論文，當時希望退下火線休息，亦可抽更多時間陪伴太太，豈料退休後卻發現太太不用陪伴，「佢好多活動，星期二Pilates、星期三去Urban Sketching、星期四學書法、星期五學山水畫」，於是自己亦會每日做運動。

張仁良直言，退休首年生活舒服，「可以瞓到自然醒」，但第二年開始靜極思動。當時適逢獵頭公司與他接洽，本身是天主教徒的張仁良與教區主教周守仁樞機傾談後，被周樞機說服，認同方大能為基層學生提供八大以外的另外升學途徑，遂決定接受出任方大校長一職為社會出一分力。

上任不足半年被學生感動 午餐買兩餸飯連職員都認得

他又分享上任後兩周離開校園時，遇上一班學生邀他合照，然後向他表示，「校長唔使擔心，我哋會俾心機讀書」，直言以往未曾試過有學生向他如此分享，感到好貼心、好感動，相信學生會把握機會努力學習。

現時本港兩餸飯大行其道，原來張仁良也是粉絲。他席間透露，現時自行在校午餐會前往學校附近的酒樓購買兩餸，「買到連酒樓職員都認得」，又分享酒樓每日提供八款菜色，自己首選涼瓜炒牛肉和豆腐，連枝裝水亦只是38元。