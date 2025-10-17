方大與親親數碼平台簽署備忘錄　開發長者用藥管理與日常保健平台

聖方濟各大學（方大）於去年正名為大學及成為香港第二所應用科學大學，不斷為學生尋找實踐及與業界合作的機會。方大於上周五（10日）與親親數碼平台簽署合作備忘錄，共同開發以長者為服務對象的電子藥物及保健平台，透過樂齡科技提升長者生活水平，平台收集所得的數據亦會用於學術研究，改善長者醫療。



於上月履新的方大校長張仁良教授出席簽署儀式時表示，備忘錄建基於產學合作模式，可以推動樂齡科技發展與普及，以應對人口老化，舒緩長者、照顧者及醫療體系的龐大壓力。未來將結合方大的臨床護理專業及親親數碼平台的數碼技術，針對長者的用藥管理與日常保健，開發實用而具人本關懷的電子平台與應用程式。張仁良稱，是次合作為方大學生提供實習與研究機會，讓學生可以在真實場境中學以致用，培育具備專業能力與社會關懷的未來專才。



方大親親數碼平台將展開可行性研究 或成醫健通延伸應用

是次合作方大將以健康護理相關的臨床專業知識，為平台使用者提供專屬的保健服務，例如服藥時程，服藥或藥物副作用提示，以及漏服警告等。親親數碼平台將提供項目所需的數碼技術，開發電子平台及應用程式。日後雙方亦會展開各種可行性研究，包括將平台發展為醫健通的延伸應用，以及將平台資訊共享予照顧者及醫療機構等。

張仁良：方大履行社會責任 回應人口老化議題

張仁良指出，方大作為應科大，致力於透過課程發展、學術研究、知識轉移及多元協作，為社會作出更大貢獻，而人口老化是全港以至全球面對的議題，如何透過樂齡科技，讓長者安享晚年、身心康泰，正是大學和社會各界的共同責任。

他又指，方大一直重視實務導向的教學與跨界別合作，是次合作能為方大學生提供寶貴的實習與研究機會，鼓勵同學把握機遇，積極參與及學習，以專業知識貢獻社會。最後，他亦表示自己很榮幸可以方大新成員的身份見證簽署合作備忘錄，並代表方大向親親數碼平台表示感謝，期望方大與親親數碼平台的合作可以一起推動樂齡科技的實踐與創新。

數以萬計長者未能按時服藥 與方大合作建立「用藥關懷生態系統」

親親數碼平台創辦人曾祥太平紳士就強調，是次合作是一項為回應香港迫切需求而啟動的長者用藥管理產學合作。

親親數碼平台創辦人曾祥太平紳士致辭時表示，是次合作是為回應香港迫切需求而啟動的長者用藥管理產學合作，因為親親數碼平台的核心理念，是將社會各界的力量匯集於單一數碼平台，並透過長者樂於使用、易於操作的手機應用程式和介面，將支援和關懷直接傳遞到他們手中，非常榮幸方大成為親親數碼平台的重要合作夥伴。

他指出，現時香港有逾100萬名患有慢性疾病的長者，其中46.4%每日需要服用5種以上藥物，但近半未能按照醫生指示服藥，形成隱形健康風險。他期望，與方大的合作可以打造一個深度融合專業醫療智慧與個人生活節奏的「用藥關懷生態系統」，平台將以方大的臨床專業為後盾，結合藥劑師與護理員的專業經驗，透過智能科技，為長者打造安全、貼心且無縫融入日常生活的解決方案。最後，他感謝張仁良校長對親親數碼平台的信任與支持，也感謝陳磊石教授及馮慕至博士的專業指引。

嘉賓參觀方大健康關注站及社區藥房

簽署儀式完結後，一眾嘉賓參觀聖方濟各大學的健康關注站及社區藥房，了解現時方大對社區在健康護理方面的服務及支援。

簽署儀式完結後，一眾嘉賓參觀聖方濟各大學健康關注站及社區藥房，了解現時方大對社區在健康護理方面的服務及支援。方大健康關注站透過綜合專業人員的協作，目標提高大眾維持個人健康、增強身體功能方面的知識，以推動本地預防性護理服務的持續性，促成健康的社區。方大社區藥房則設有註冊藥劑師，為市民提供藥物諮詢服務，並提供配藥服務。