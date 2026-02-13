方大籌辦全港首個藥學學士課程　大圍校舍最快27年底首階段啟用

聖方濟各大學今日（13日）舉行傳媒午宴，校長張仁良表示，大學25年收生理想，獲逾3.5萬人報讀，比2024年增加逾5%，校方正籌辦全港首個藥學學士學位課程，主要教授製藥知識，有望今年招生，畢業生入職薪酬可達3萬元。



現時方大未能取錄內地生入讀學士或以上課程，張仁良表示，現時正與內地教育部和港澳辦加強溝通，亦曾到訪內地不同地方，期望日後獲准取錄內地生，人數能與其他私立大學相約。另外大圍新校舍亦已進入招標階段，日後將分三階段發展，工程費用逾10億元，料首階段於2027年底至2028年初啟用，可容納約3,000至5,000人，主要供醫護教學用途。



張仁良表示，方大將深化應用科學大學發展，包括邀請業界高度參與方大課程設計及推行，確保現有及籌辦中的課程切合業界需要。

開辦全港首個藥學學士課程 料畢業生月入逾3萬

他表示，方大正籌辦全港首個藥學學士課程，以及多個碩士和哲學博士課程，其中藥學課程有望今年招生。藥學課程將教授學生製藥知識，副校長（行政）梁詩明稱，有別於藥劑師，藥學課程將教授學生製藥知識，學生畢業後除加入醫管局，亦可前往老人院、地區康健中心任職負責派藥和製藥工作，預計畢業生月入可超過3萬元，日後亦可修讀管理課程晉身管理層。

方大去年報讀人數最多的課程是護理學學士課程，收到約 9,000 宗申請，方大亦是全港最大的護士及社工培訓大學。方大競爭最激烈的頭 5 個課程依次為酒店及旅遊管理應用學士（約 136 人爭一席）、翻譯科技文學士（約 126 人爭一席）、數碼娛樂科技理學士（約 87 人爭一席）、人工智能理學士（約 78 人爭一席）、物理治療學理學士（約 56 人爭一席）。另外，方大畢業生平均月薪起薪點約為 $31,000，整體升學就業率為 96%。

正與內地相關部門溝通 盼獲批招收內地生

近年特區政府大力推動建設香港成立國際教育樞紐，張仁良稱現時大學共有131位非華語學生，曾到訪京、穗、鄂、閩等省市，與有關當局及學府探討深化教育領域合作，學校將增撥資源，以安排學生到海外及內地交流實習，亦有與海外大學磋商，討論讓海外學生到方大當交換生。他計劃於5月出訪德國，屆時將約訪當地十多所應用科學大學交流建立聯繫。

現時方大未獲批取錄內地生，入讀學士或以上程度的課程。張仁良表示，現時正與內地教育部和港澳辦加強溝通，並邀請不同單位到訪學校，讓內地有關部門了解更多，長遠希望能獲批招收內地生，人數盼與其他私立大學相若。

他表示，內地部門和單位未必認識學校，會透過溝通讓對方認識學校。他舉例，去年底曾到訪內地「醫療特區」海南樂城後，雙方正商討如何加強醫護專業合作，另外亦將於廣州越秀區設「青年座談室」協助當地發展。

大圍新校舍最快2027年底啟用 供醫護教學用途

方大大圍校舍最快27年底首階段啟用。（資料圖片）

另外張仁良透露，大圍新校舍亦已進入招標階段，日後將分三階段發展，工程費用逾10億元，料首階段於2027年底至2028年初啟用，可容納約3,000至5,000人，主要供醫護教學用途。他表示，工程總費用逾十億元，現時已有首兩階段工程費用，未來會繼續籌募工程經費。