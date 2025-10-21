方大物理治療與電影媒體製作跨學科合作　模擬式學習增加臨床經驗

聖方濟各大學「物理治療學課程」與「電影與媒體製作課程」首創跨學科合作推出模擬式學習（Simulation Based Learning，SBL），在安全可控的環境下進行高風險實景演練，為物理治療學課程學生進行臨床實習前，提供更多實例學習，強化學生的臨床經驗，填補理論與實務之間的落差，並提升自信心、推理能力、與溝通技巧。



模擬式學習的關鍵之一，是有由專人擔綱出演「標準化病人」（Standardized Patient）。標準化病人需要接受培訓，確保學生獲得準確而一致的學習體驗。方大物理治療學課程四年級學生林譪怡提到，過去的練習對象以同屬物理治療的同學為主，溝通上會自然地使用學術用字，但標準化病人未必有相關背景，並不熟悉該些用字，使她學懂簡化用字，有助將來臨床與病人溝通。她又提到，標準化病人在演繹個案時，會在預定案情內加入不同反應及性格，更符合臨床效果。



跨學科合作學習 學生共同受惠

方大物理治療與電影媒體製作首創跨學科學習，物理治療學（榮譽）理學士課程主任蔡靜雯博士（左二）、就讀物理治療學的林同學（左一）、電影與媒體製作高級文憑課程創始成員及顧問田啟文（右二），以及電影與媒體製作高級文憑高級講師暨課程主任陳樹幟（右一）講解課程特點。（方大提供圖片）

方大物理治療學（榮譽）理學士課程主任蔡靜雯博士表示，跨學科合作對雙方學生都有得著，物理治療學的學生可以進行更多練習，並透過結構化回顧（Debriefing）匯報，促進反思及改進。至於電影與媒體製作課程的學生，則可利用校內高度還原公立醫院場景的智能模擬室，嘗試以真實器材及個案進行不同階段的製作，毋用自建廠景及借用醫療裝置，加深理解專業場景的規範與節奏，提高學習內容的真實性。

蔡博士補充，每次進行模擬式學習前，演員都會花約1小時完成準備功夫，包括理解當日需要演繹的病情及病歷，記下劃一的標準化答案以回應學生問症，使學生可以有統一的學習體驗，餘下的空間如病人的性格、情緒、語氣等則由演員自行安排。蔡博士又提到，模擬式學習有多個好處，包括可以反覆練習，以累積案例資料庫，其次是演練時有物理治療師及協助治理人員從旁觀察，而病人的演繹方式亦會按互動作出調整，絕非千篇一律，學生能同時到學到應變溝通策略。

電影與媒體製作高級文憑課程的創始成員及顧問田啟文示範飾演模擬式學習之中的病人一角，由3位物理治療課程的學生分別安排進行物理治療。過程之中，田啟文不斷裝作因為肚餓而乏力，考驗學生轉數。事後，他亦大讚方大物理治療的學生細心及有耐性。（方大提供圖片）

電影與媒體製作高級文憑課程的創始成員及顧問田啟文表示，業界如要申請借用醫院作拍攝場景一般都會被拒，令教學及實踐存在落差，是次合作為電影與媒體製作的學生提供寶貴的學習體驗，絕對是教學上的突破。高級講師暨課程主任陳樹幟就指這種教學模式不但實用，更能將學生演練及製作規範化，反覆學習演繹、情緒表達、拍攝、剪輯、建立影視敘事及後期製作。

教學人員赴澳獲模擬教學認證 計劃推出2年助建資料庫

方大的物理治療教學人員均在澳洲天主教大學（Australian Catholic university, ACU）接受培訓，並獲得模擬教學認證。方大將模擬式學習的師生比例控制在1:2或1:3，確保可完成學習目標及品質。

方大現時有66位受訓標準化病人，其中47位中專業演員擔任，當中包括電影與媒體製作課程師生，另外19位為醫護專業人士。計劃於2024年已經推出，本學年起與「電影與媒體製作課程」進行跨學合課程。計劃於兩年之間已經進行了572次模擬課堂，受惠學生達442人。