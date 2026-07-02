IVE學生推「老幼記」生活交換企劃　以影像紀錄打破跨代刻板印象

人口老化是世界趨勢，跨代之間的隔閡與誤解亦日益增加。香港專業教育學院（IVE）（觀塘）商業學科公關及傳播管理高級文憑學生，為打破這道無形的牆，早前聯同基督教家庭服務中心真光苑長者地區中心，推出名為「老幼記—跨代生活交換企劃」活動。



企劃捨棄傳統的單向探訪，以「角色互換」的沉浸式體驗，讓長者與年輕人親身走進對方的日常，引導雙方從「看見差異」走向「理解彼此」。



「老幼記」企劃的核心概念是「生活交換」，團隊透過影像紀錄，安排長者與學生分別體驗對方一天，實現「做一日彼此」的構想。（香港專業教育學院提供影像擷圖）

學生與長者一同拍攝即影即有照片。（香港專業教育學院提供影像擷圖）

香港邁向高齡社會 跨代理解成迫切課題

根據政府統計處的最新數據，香港65歲或以上的長者比例，將由2021年的20.5%大幅上升至2046年的36%。意味在不久的將來，每三人之中便有一人是長者。

然而，在現實生活中，不同的世代卻往往缺乏真正的交流，甚至彷彿活在「平行世界」之中。從生活節奏、價值觀到科技使用習慣，年輕人與銀髮族之間存在巨大鴻溝。社會上亦充斥著各種刻板印象，長者常被貼上「守舊」、「行動慢」的標籤；而年輕人則被認為「沉迷手機」、「缺乏耐性」。這些標籤進一步加深世代隔閡，使跨代關係長期停留在表面互動。

負責策劃活動的IVE學生團隊指出，現時坊間不少跨代活動多以傳統的探訪或單向服務形式為主，雖具有一定意義，但未必能改變彼此的既定觀點。「問題不在於接觸的次數，而是在於雙方是否有機會真正『走進對方的生活』。」學生團隊代表指出。

長者體驗時下流行的彈珠機。（香港專業教育學院提供影像擷圖）

IVE學生又帶長者試玩夾公仔機。（香港專業教育學院提供影像擷圖）

「做一日」對方體驗 改變固有印象關鍵

「老幼記」企劃的核心概念是「生活交換」，團隊透過影像紀錄，安排長者與學生分別體驗對方一天，實現「做一日彼此」的構想。銀髮族體驗了年輕人日常接觸的社交媒體、嘗試拍攝短片、以及試用人工智能（AI）工具；年輕人則體驗參與長者日常活動（如飲茶、傳統娛樂、社區閒逛），設身處地理解其生活節奏。

長者到精品店為學生挑選禮物。（香港專業教育學院提供影像擷圖）

長幼互選禮物後進行交換。（香港專業教育學院提供影像擷圖）

企劃於活動後製作了兩集紀錄式短片，每集約15分鐘，透過YouTube及Instagram Reels發布。短片不單記錄了雙方於體驗中的有趣過程，亦展現了兩代人思想碰撞的火花。此外，團隊亦結合了社區分享會，將這份反思延伸至社區，讓更多市民一同參與。

活動中了解對方 亦重新認識自己

不少參與者在活動後紛紛表示，對另一世代有了更深入的理解。一名IVE學生分享道：「以前總覺得長者步調慢、跟不上時代。但真正與他們生活過一日後才發現，他們的生活節奏與價值觀並不是『落後』，而是另一種深思熟慮的生活選擇。」至於參與的長者亦表示接觸過年輕人的生活後，更了解現今社會的急速轉變，甚至對科技產生了濃厚興趣。

參與的長者亦表示接觸過年輕人的生活後，更了解現今社會的急速轉變，甚至對科技產生了興趣。（香港專業教育學院提供影像擷圖）

基督教家庭服務中心服務總主任刁廣浩，認為IVE商業學科學生策劃的計劃很有意義，不單幫助長者了解年輕人，也讓年輕人更認識長者的生活與需要，讓社區共融邁前一步，期望這個概念可持續發展，推廣至更多社區。

刁特別讚揚學生團隊的投入程度，指同學們在計劃上傾注了大量心思，而長者在參與過程中亦感到被尊重。這種「雙向投入」，正是企劃觸動人心的關鍵。

計劃不單幫助長者了解年輕人，也讓年輕人更認識長者的生活與需要。（香港專業教育學院提供影像擷圖）

從跨代共融到數碼共融 計劃延伸至AI應用

根據項目後續的調查結果顯示，大部分參與者均認為，沉浸式角色互換體驗，比傳統的單向互動更能有效促進跨代連結，紛紛表示有意持續參與類似活動。今年6月，IVE商業學科的其他學生更傳承「老幼記」精神，與長者中心合作舉辦了三場「長者AI應用工作坊」。學生化身小老師，協助長者學習使用人工智能工具來處理日常問題，包括資訊搜尋及簡單的內容創作，切實推動「數碼共融」。

團隊正積極籌備更多延伸活動，讓長者與年輕人有更多共同體驗，包括利用AI撰寫營銷文案、以及參與簡易的直播帶貨體驗。期望透過「跨代理解」與「數碼技能」深度結合，讓長者由原本傳統觀念中的「被幫助者」，轉變為積極的「參與者」甚至「內容創作者」，重新定義了銀髮族在現代數碼社會中的角色與價值，打造一個更包容、更有溫度的社區。