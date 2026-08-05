理大推出「PIIRS」創科對接平台　前海首演曝光40個硬科技項目

理工大學7月31日於深圳前海正式啟動旗艦級系列活動「理大企投‧演創匯」（PIIRS）。這項計劃標誌著港校在「政產學研投」鏈條上的極致延伸，直接把學術研究成果推向市場驗證與資本鏈接。首場路演一口氣展出了逾40個來自理大學者與學生團隊的硬科技項目，現場吸引超過300名政府官員、學界經營、創投機構代表及企業家到場「搶項目」。



「理大企投‧演創匯」活動系列啟動儀式。（理工大學提供）

理大PIIRS是什麼？

PIIRS的核心，是解決香港科研轉化過去常被詬病的「落地難、找資本難」問題。根據理工大學官方網站資料，學院目前已在內地部署了12所技術創新研究院及前海前沿技術創新中心。PIIRS將作為流動平台，未來將輪流在大灣區、長三角、京津冀及中部中心四大國家級科技創新中心舉辦項目路演，把學校的科研潛力與內地龐大的產業場景直接對接。

理大校長滕錦光在啟動禮上直言，科研必須聚焦社會剛需、緊盯產業難題。科技成果要落地，離不開資本賦能與市場驗證，打通創業團隊與資本、龍頭企業的對接渠道才是關鍵。

理大校長滕錦光在致辭時表示，理大的科研要聚焦社會剛需、緊盯產業難題，持續產出高質量、可落地、有價值的科研成果。（理工大學提供）

學生研發「裂變號」吸引近億元融資

路演現場最受矚目的項目之一，是由理大航空及民航工程學系本科生張子瀚創辦的「執宇航天科技」。該團隊針對全球中小型衛星發射匱乏、發射排期長、成本高的痛點，研發出具備回收復用能力的中小型運載火箭「裂變號」。

參與「理大企投‧演創匯」首場路演的初創團隊。（理工大學提供）

這支由港生與航天專家組成的團隊，至今已累計獲得近億元人民幣融資，並手握37顆衛星的發射合約。這種「學生創業即獲得資本認可」的案例，充分彰顯理大推動深科技項目對接產業與資本的成果。

理大聯手中東資本放眼全球

除了內地市場，理大亦將眼光放眼全球。活動同場舉辦了與阿卜杜拉國王科技大學合辦的「PolyU x KAUST理大國際未來挑戰賽」（沙特阿拉伯區賽）頒獎禮。超過20支沙特深科技創業團隊參賽，這是該項賽事首次將賽區拓展至海外。

「PolyU x KAUST理大國際未來挑戰賽」（沙特阿拉伯區賽）的四強隊伍與理大、阿卜杜拉國王科技大學及香港科技園公司代表合照。（理工大學提供）

理大副校長鄭子劍表示，理大正透過PolyVentures初創生態系統，全方位支援初創團隊發展。根據香港特區政府新聞公報關於推動香港成為國際創科中心的大方向，港校與中東資本及科研機構的跨國對接，正為香港創科生態帶入全新的資金與應用場景。

理大副校長鄭子劍在會上介紹PolyVentures初創生態系統為理大初創企業提供的全方位支持。（理工大學提供）

首場路演亦設有創投論壇，理大高級副校長趙汝恒與深圳天使母基金、國宏嘉信資本等投資界高層，就硬科技投資的破局之路展開探討。理大校友、餐飲AI企業「不停科技」創辦人陳銳亦分享了從零定義新賽道的經驗。

理大高級副校長趙汝恒（左一）帶領理大學者與多位創投專家進行爐邊創投談。（理工大學提供）