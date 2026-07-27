理大研究指內臟脂肪較BMI更能反映大腦退化　易增失智風險

肥胖與失智症風險關係一直備受關注，理工大學最新研究發現，相較於臨床常用的體重指數（BMI），人體不同部位的脂肪分布更能反映大腦健康，其中內臟脂肪對腦部結構及認知功能的負面影響最為顯著，不僅會加速大腦老化，更與大腦白質受損有直接關聯。



研究團隊認為，針對性減少內臟脂肪，或可成為預防認知衰退及失智症的新方向。



理大醫療科技及資訊學系神經信息學講座教授、精神健康研究中心主任、傑出創科學人仇安琪領導研究團隊進行全球首項大規模多模態研究，系統拆解局部脂肪分布與大腦結構、腦功能及認知表現之間的關聯。(理大提供圖片)

有關研究由理大醫療科技及資訊學系神經信息學講座教授、精神健康研究中心主任仇安琪領導，團隊分析英國生物銀行（UK Biobank）超過18,000名參與者的健康數據，結合雙能量X光吸收法（DXA）量度的身體脂肪分布、多模態腦部影像及認知能力測試，系統分析不同部位脂肪與腦部結構及功能之間的關聯。

研究發現，手臂、腿部、軀幹及內臟脂肪，分別對應不同神經系統，包括感覺運動系統、邊緣系統、預設模式網絡，以及皮層下、小腦及腦幹等區域，反映脂肪分布對腦部的影響並不一致。

研究指出，內臟脂肪是唯一與大腦白質完整性受損存在直接關聯的脂肪類型，當中白質負責傳遞大腦神經訊號，猶如腦部的「電纜」，其受損與血管性認知障礙及腦小血管疾病密切相關。

局部脂肪累積與大腦皮層及皮層下結構形態的關聯，藍色表示負相關。a) AFP：上肢脂肪百分比；b)TFP：軀幹脂肪百分比；c) LFP：下肢脂肪百分比；d) VAT：內臟脂肪組織。(理大提供圖片)

BMI未能全面反映風險 倡針對減少內臟脂肪

研究亦指出，BMI雖然是臨床上最常用的肥胖指標，但未能反映不同部位脂肪積聚的差異，因此不足以全面評估腦部退化及認知老化風險。團隊認為，局部脂肪分布應成為未來評估腦健康的重要指標，有助制定更精準及個人化的預防和治療策略。

仇安琪表示，不同部位的脂肪會在腦部形成截然不同的變化軌跡，這些變化無法單靠體重或BMI反映，而是次研究建立的分析模型，進一步揭示不同脂肪如何以不同方式影響腦部各個系統。她又說，局部脂肪累積屬於「可干預、可調控」的健康風險因素，只要透過針對性的生活干預減少內臟脂肪，就能為主動預防及治療神經退化性疾病開闢新路徑。

研究團隊推測，內臟脂肪之所以對腦部危害最大，可能與其容易誘發慢性發炎有關，繼而引發神經發炎，加速神經退化。不過，局部脂肪積聚屬於可透過生活方式改善的健康風險因素，若能針對性減少內臟脂肪，可有望降低認知衰退及失智症風險，為神經退化疾病的預防提供新方向。