打工仔進修|港專DAE兼讀制 彈性學習 最快15個月獲DSE 5科2級資歷

在職涯跑道上，不少打工仔或因學歷所限，錯失晉升或轉職的良機。面對職場對資歷要求不斷提高的趨勢，重返校園進修成為了許多人突破瓶頸的選擇。針對在職人士的需要，香港專業進修學校（港專）開辦的「應用教育文憑（Diploma of Applied Education, DAE）」兼讀制課程，以其極具彈性的學制和全方位的學習支援，為廣大打工仔提供一條切實可行的進修階梯，最快可在12個月內完成所有科目，15個月獲取等同香港中學文憑試（HKDSE）5科2級的認可資歷，為事業與學業開拓更廣闊的出路。只要年滿21歲或中六離校生即可報讀，個人增值不設門檻，為所有希望進修的在職人士敞開大門。



資歷廣泛認可 銜接公職與升學雙軌道

對於在職人士而言，投放時間與金錢進修，最關心的莫過於資歷的認受性。應用教育文憑（DAE）是受政府認可的課程，屬資歷架構第3級。成功修畢課程，將獲取相當於DSE考試中5科達到2級的學歷，當中包括中國語文和英國語文科。這張「入場券」的價值在於兩大方面：首先，它符合了投考多個公務員職位的基本學歷要求，如紀律部隊：警員、消防員、關員，以及其他助理級別的文職崗位，為有志投身公共服務的人士打開大門。

其次，DAE畢業生可無縫銜接升讀資歷架構第4級的高級文憑或副學士課程，繼而修讀學士學位。在知識型經濟時代，持續進修不僅能提升個人學歷，更有助於在業內爭取更具優勢的晉升機會。港專DAE兼讀制課程，正是為有志向上游的在職人士提供一條穩固而備受認可的途徑。

洞悉在職學習痛點 打造極致彈性學制

港專擁有多年開辦兼讀制課程的經驗，深明在職學員面對的挑戰 — 日間需應付繁重工作，晚間和週末的時間極為寶貴。因此，港專的DAE兼讀制課程在設計及編排上處處體現「以學員為本」的理念，報讀人數持續上升，反映課程深受各界人士歡迎，其中與就業市場緊密掛鈎的「紀律部隊」、「社會服務」、「基礎醫療護理」及「公務員實務」等選修群組尤為熱門。

課程的最大亮點，在於其時間安排的高度靈活性。學員可依從個人需求，選擇平日晚間或週末上課，靈活安排時間。此外，課程每年均設四個學期，分別於9月、12月、3月及6月開課。從2025/26學年起，學員更可同時報讀四個季度的選修科目，預先規劃、自主掌握學習進度。

為滿足部分學員希望盡快完成課程的需求，港專全部必修科目及補充科目特別開設【速成班】模式，學員最快僅需3個月便能完成一個科目，時間比常規的6個月快一倍。選修科方面，更提供星期日上課的「選修群組一日清」模式，學員無需於平日晚間分開修讀選修科。在最理想的規劃下，學員可於12個月修畢所有科目，並在約15個月取得畢業證書。當然，課程亦可提供為期4年的最長修讀期，讓學員可以根據個人能力和生活狀況，編排最適合自己的學習時間進度，讓學習質素與速度取得最佳平衡。

課程選擇多 興趣與事業並行

港專提供的DAE兼讀制課程選擇多，設有多達14個選修群組及5個補充科目，確保學員能找到符合個人興趣或職業規劃的領域。熱門的選修群組除了「紀律部隊」和「醫療護理」外，還包括「公務員實務」、「社會服務」、「建築工程」等專業導向課程，以及迎合個人興趣發展的「咖啡甜品」、「運動教練及管理」等，課程選擇多元化，有助學員發掘潛能。

DAE熱門選修群組包括「紀律部隊」及「醫療護理」等。

提供全方位支援 掃除學習路上所有障礙

港專明白，許多兼讀制學員已離開校園多年，重拾書本難免感到吃力。為此，學校設立了堪稱「最強後盾」的全方位學習支援系統，從學業、職業、情緒到經濟層面，關顧學員不同學習需要。

合格率近九成 信心保證

港專為學員提供大量免費的額外學習支援服務，包括各科「研習班」、「備試班」及「輔導班」。針對較多學員感到困難的英文及數學科，更特設「英文、數學及延伸數學 - 研習小組及備試班」、「英語拼音及會話工作坊」等，旨在幫助學員打穩根基。正因有如此強大的支援，港專DAE兼讀制學員在核心科目的合格率高達近90%。校方強調，DAE課程的內容和評核受香港學術及職業資歷評審局嚴格監管，高合格率是師生共同努力及完善學術支援的成果。

職業及個人增值

除了學歷需要增值，港專亦致力提升學員的個人競爭力。學校會定期舉辦免費的課餘增值活動，如「編程與micro:bit訓練班」、「ThinkCAD及3D打印工作坊」、「急救證書課程」、「認識公務員文書及秘書職系講座活動」等，讓學員裝備職場技能。此外，DAE兼讀制學員需完成10小時「全方位學習活動」方能畢業，為此，港專亦提供眾多活動選擇，方便兼讀制學員安排時間，輕鬆滿足畢業條件。

港專安排學員參加「認識公務員文書及秘書職系講座活動」，於「一般職系處招聘中心」進行模擬遴選面試及技能測驗。

經濟與情緒支援 最高可獲100%學費發還

在經濟上，學員可申請政府的學費發還計劃（提供30%、50%或100%三種資助幅度）及擴展的免入息審查貸款計劃。不僅如此，港專更設獨有的「專‧惠你＋」學費補助金計劃，為有需要的學員提供$5,000學費補助，旨在減輕他們籌措第一期學費的壓力，鼓勵他們勇敢踏出重返校園的第一步。而在情緒支援方面，校內的學生中心有註冊社工及專業輔導員駐場，隨時為學員提供專業的情緒輔導服務。

立即行動 把握進修良機

港專應用教育文憑（DAE）兼讀制課程2025/26學年的首季課程將於9月下旬開課，現正接受報名，名額有限，額滿即止。對於期望提升學歷、尋求事業突破的在職人士而言，這是一個不容錯失的機會。港專DAE兼讀制課程憑藉其廣受認可的資歷、極具彈性的學制、多元化的課程選擇以及無微不至的全方位支援，絕對是打工仔在進修路上的最佳夥伴。

了解更多：https://www.hkctdae.edu.hk/pt

本課程資歷已獲香港資歷架構認可

資歷級別：3

資歷名冊登記號碼：22/000854/L3

登記有效期：1/1/2023 至 31/8/2026

