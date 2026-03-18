都會大學深圳研究院開幕　聚焦生物醫學等四大前沿領域

香港都會大學深圳研究院周一（16日）於深圳虛擬大學園舉行開幕儀式，成為首間進駐深圳虛擬大學園的香港自資院校，校方稱成立深研院正好配合國家「十五五」規劃、支持香港建設國際創新科技中心等相關戰略部署，進一步推動大學於粵港澳大灣區產學研融合發展，促進科研成果產業化。



香港都會大學深圳研究院3月16日於深圳虛擬大學園舉行開幕儀式。研究團隊向嘉賓介紹實驗室及各類先進研究設備。（都大圖片）

香港都會大學深圳研究院3月16日於深圳虛擬大學園舉行開幕儀式。研究院聚焦四大前沿領域，包括生物醫學與生命科學、淨零排放與環境技術、量子技術，以及數碼製造與藝術技術。（都大圖片）

都會大學深圳研究院3月16日舉行開幕儀式。中聯辦深圳聯絡部副主任伍俊斌（左三）、深圳市科技創新戰略研究中心副主任曹達華（左二）、都大副校監方正（右三）、校長林群聲（右二）、都大深圳研究院院長郭予光（右一）及都大深圳研究院理事長區啟明（左一）主持揭牌儀式。（都大圖片）

都大深研院於2025年12月成功登記設立為事業單位，有助全面對接內地不同持份者，以爭取在科研項目及人才引進等方面的相關配套支持，進一步鞏固深研院作為都大內地研發機構的角色定位，提升科研成果轉化的能力，促進區域發展。校方表示，深研院正積極申請內地各類基金項目及科研經費，並已成功獲得來自深圳市科技創新局的首個項目資助，金額近200萬元人民幣。

深研院自去年6月陸續投入運作，首期發展包括佔地約500平方米的濕實驗室和乾實驗室，並設有獨立辦公室及會議室，以支援科研人員日常工作。為配合教研人員當前及未來的發展需求，院方正規劃二期及三期項目，預計將增設共約800平方米的實驗室空間。

香港都會大學深圳研究院3月16日於深圳虛擬大學園舉行開幕儀式。大學校董會及諮議會成員，以及大學管理層和其他成員出席。（都大圖片）

香港都會大學深圳研究院3月16日於深圳虛擬大學園舉行開幕儀式。一眾嘉賓出席深圳研究院開幕及參觀其設施。（都大圖片）

深研院將積極開展具影響力的研究項目，目前聚焦四大前沿領域，已開展12個研發項目，涵蓋生物醫學、環境科學、量子技術等範疇：

• 生物醫學與生命科學 ：個人化樂齡科技 、心血管疾病、孕產婦健康、癌症生物學等與疾病進展相關的分子生物學研究，提升疾病精準檢測與健康管理效能；

• 淨零排放和環境技術 ：聚焦紅樹林濕地研究，結合大數據與人工智能，探索生態保育與人類健康的可持續發展；

• 量子技術 ：推動量子材料與工程學結合，開發跨領域創新解決方案；並探索量子機器學習於醫療領域的應用；

• 數碼製造與藝術技術 ：配備 3D打印機、機械臂等先進設備，推動藝術科技在智慧城市及數碼人文中的研究及應用。



校長林群聲致辭時表示，香港都會大學深圳研究院的成立，體現都大積極響應國家戰略及進一步深化港深科創合作。（都大圖片）

校長林群聲於開幕典禮致辭時表示，都大成立深圳研究院，立足大灣區、推動高質量發展，讓香港學術研究優勢與深圳的產業創新優勢深度融合。他強調都大作為應用科學大學，一直致力完善從研究創新到成果落地的產業生態鏈，為社會培育兼具專業素養與實踐能力的卓越人才。

都大副校長（研究及拓展）兼深圳研究院院長郭予光闡述深圳研究院的使命及發展願景。（都大圖片）

副校長（研究及拓展）兼都大深圳研究院院長郭予光在儀式上闡述深研院的使命及發展願景。他期望深研院可深化香港與內地的校企合作，推動更多科研 成果在深圳以至大灣區的轉化落地，為區內創新發展注入新動能。