香港教育大學（教大）周二（17日）舉行亞運得獎運動員凱旋慶祝及嘉許禮，向出戰2026年愛知・名古屋亞洲運動會的學生運動員及校友頒發獎學金及嘉許狀。本屆共有47名教大學生及校友代表中國香港參賽，於15個項目合共奪得2金、3銀及10銅。教大藉此展示多年來推動精英運動員「雙軌發展」的成果，透過彈性學習及多元升學支援，協助運動員兼顧學業與體育事業，為退役後的第二人生做好準備。



教大健康與體育學系高級講師雷雄德博士（左一）及講師邵嘉文先生（右一），與兩位亞運金牌得主李卡度（左二）和趙顯臻（右二），於嘉許禮之前面見傳媒，分享教大支持精英運動員雙軌發展的舉措和成效。（教大提供圖片）

教大校董會主席黃友嘉祝賀一眾運動員，指每面獎牌及每次突破均是多年刻苦訓練的成果，期望運動員繼續追求卓越，發揮所長服務社會，並以自身經歷啟發年輕人追夢。校長李子建教授亦表示，運動員在賽場展現的堅毅、自律、責任感及團隊精神，正是教育工作者重視的品格，期望他們日後在不同崗位繼續貢獻社會。

已完成教大健康教育榮譽學士課程的賽艇金牌得主趙顯臻，現正修讀運動教練及管理社會科學碩士。他表示，過去10年一邊求學、一邊應付密集訓練及大型賽事，有賴教大提供彈性學習安排及教授支援，讓他能兼顧學業與運動。七人欖球金牌得主李卡度則認為，欖球講求團隊溝通及戰術思維，與課程所學互相印證，期望日後結合賽場經驗及學術知識，培育本地欖球人才。

亞運金牌得主趙顯臻（男子輕量級單人雙槳艇）（左）與李卡度（男子七人欖球）（右）於記者會上分享教大如何協助他們兼顧訓練、賽事與學業的點滴。(教大提供圖片)

教大健康與體育學系高級講師雷雄德表示，精英運動員培育不應只着眼於競技成績，亦須協助他們建立專業知識及職業能力，為退役後轉型作準備。教大早於2010年已為精英運動員提供彈性升學安排，並於2021年成立「精英運動員友好大學基金」，鼓勵現役及退役運動員持續進修。

健康與體育學系講師邵嘉文介紹，教大透過精英運動員提名計劃，為學生安排學術導師及個人化學習計劃，並按訓練及比賽需要提供課堂錄影、補課及彈性評核等支援，亦設心理輔導及獎學金。此外，學生可透過體驗式學習及專業實習，接觸教練、體育行政及教育工作，為第二職涯作準備。

教大健康與體育學系高級講師雷雄德博士（右一） 與一眾亞運得獎運動員暢談參賽歷程與感受。（教大提供圖片）

自2010年起，已有逾240名精英運動員入讀教大不同課程，歷屆校友包括奧運銅牌得主李慧詩、杜凱琹及李皓晴，以及亞運金牌得主黃金寶、石偉雄等，展現運動員在競技以外的多元發展可能。