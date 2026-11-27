香港理工大學日前在校園舉行「絲路潮起‧閩港同心」2026福建文化周開幕式，活動由即日起至12月10日舉行，期間推出主題展覽、沉浸體驗市集、學術交流座談及體驗課堂，呈現福建文化與香港的淵源。是次文化周為今年「理大中華文化節」壓軸活動，由福建省人民政府港澳事務辦公室協辦，並獲香港福建社團聯會、香港晉江社團總會、廈門大學、福州大學及泉州師範學院支持。



開幕式邀請了泉州師範學院及福建藝術職業學院表演歌舞。（理大提供）

開幕式邀請了泉州師範學院及福建藝術職業學院表演歌舞。（理大提供）

助力香港建設成為國際專上教育樞紐 聚焦「福建所需、香港所能」

理大校董會主席林大輝致辭時指，明年為香港特別行政區成立30周年及理大建校90周年，校方將支持「北都大學城」發展，助力香港建設成為國際專上教育樞紐。他續稱，每年舉辦「中華文化節」旨在提升學生對國家的認同感、自豪感與歸屬感，並期待未來進一步加強與在港約120萬名閩籍鄉親及福建社群的合作。

理大校董會主席林大輝博士於開幕式致辭時表示，理大一直與香港同行，將全力支持「北都大學城」發展，並透過「中華文化節」弘揚中華文化，增強學生的國家認同與文化自信，期望進一步加強與福建社群合作，攜手服務香港、貢獻國家。（理大提供）

福建省港澳辦副主任馬雪瑩表示，理大晉江技術創新研究院作為走出大灣區的首個研究院，聚焦「福建所需、香港所能」，在成果轉化及企業孵化方面取得進展。他期待以文化周為契機，在閩港合作機制框架下深化交流，實現雙方資源共享與優勢互補。

福建省港澳辦馬雪瑩副主任致辭時表示，理大與福建的合作日益緊密，期望以福建文化周為契機，以文化搭橋、科創賦能，進一步深化閩港交流合作，共同服務國家發展大局。（理大提供）

設5大展區呈獻八閩文脈 設體驗市集及非遺課堂

作為文化周重點活動，「八閩文脈全景主題展」即日起至12月10日於理大校園開放，以「八閩文脈，向海而生」為題，劃分「源、承、形、通、緣」5大展區，展示福建海上絲綢之路文明、世界文化遺產、非物質文化遺產（非遺）技藝、閩式生活及閩港僑緣。

一眾嘉賓參觀「八閩文脈全景主題展」，了解福建文化。（理大提供）

另設「非遺萬象・閩風沉浸體驗市集」3大區域，展出德化白瓷、莆田木雕及福州三寶，並提供珠繡、木活字印刷手作體驗、武夷岩茶與佘族銀飾展示，現場亦有南音演出、蟳埔女簪花圍及掌中木偶戲互動體驗。

匯聚4校學者辦座談 展覽及講座免費開放公眾

理大亦舉行了「閩港文化系列交流座談」，匯聚廈大、福大、泉州師範學院及理大學者，就東南沿海航路與海洋遺產、中國海洋文化、閩南民間生活文化及宋代福建科舉與仕宦成就發表主題演講及設圓桌論壇。文化周亦為理大師生特設體驗課堂，涵蓋泉州蟳埔女簪花圍、泉州五祖拳、南平武夷茶藝，以及脫胎漆器、油紙傘與角梳等福州三寶技藝。

嘉賓於「非遺萬象・閩風沉浸體驗市集」親身感受福建文化。（理大提供）

本年度踏入第3屆的「理大中華文化節」聚焦與內地省市政府及相關機構合作，早前曾舉辦「萬里一窗間—文學名家的香港印跡」展覽，以及攜手惠州、河源、梅州及韶關4市策劃的大灣區客家文化聯展。是次福建文化周的主題展覽及學術交流座談開放予理大師生、校友及公眾人士免費報名參加。