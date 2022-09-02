教大首席副校長李子建獲遴選委員會推薦接任校長 將與師生會面
撰文：陳淑霞
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香港教育大學校長張仁良早前宣布，明年8月底任期屆滿後不尋求連任，教大今（2日）表示，校長遴選委員會經過全球招聘後，正式推薦現任學術及首席副校長及課程與教學講座教授李子建為下一任校長候選人。發言人指，校方稍後將安排候選人與師生會面，並透過電郵收集意見，最後呈交予校董會考慮。
2010年加盟教大前身香港教育學院 獲推薦接替不尋求連任的張仁良
翻查資料顯示，李子建畢業於香港大學，曾到英國牛津大學進修，並於2010年加盟教大（前身為香港教育學院），他曾任香港中文大學教育學院院長及課程與教學學系教授，並為該校教育學院大學與學校夥伴協作中心主任，以及歷任聯合書院和晨興書院院務委員。他曾任中學教師及柏立基師範學院講師。
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