恒生大學設榮譽學院培訓領袖學生　女生跟前行會召集人林煥光學習

吳思穎現就讀香港恒生大學金融及銀行學工商管理專業大四年級，她直言當時恒大並非首選，但入讀後奮力進取，發現校方設立的榮譽學院課程及活動，有機會學習人際交流、領導能力及公共政策，於是加入成首屆學院學生，獲得跟前行政會議召集人林煥光學習，跟林參觀大館、食傳統茶餐廳，「佢會指出我哋攞筷子嘅方法唔啱」，聽林講解香港街道歷史，獲益甚豐。



吳思穎計劃畢業後短期內寫書分享自身低谷中重振信心的經歷，勉勵中四至中六學生早日裝備自己，探索自身長處並培養技能，為長遠發展做準備。



DSE失手 入恒大後積極進取報讀榮譽學院

吳思穎說，四年前DSE文憑試失手只得19分，恒大原本不是她的首選。入讀後，她相信「無論去到咩地方，都可以追求自己想做嘅嘢，都會有發揮空間」，積極學習。在一年級期間，她了解到恒大榮譽學院在各個專業招收學生參加其並行課程及項目，培養具未來領袖潛質的學生，便本着「咩都試下」的心態報名，成為首屆榮譽學院學子。

吳思穎表示，榮譽學院匯集恒大各個專業同學，大家一起上課、參加活動，跨專業交流打開了她的知識層面。

林煥光（資料圖片）

跟林煥光行街看建築食茶餐廳 獲指點揸筷子正確方法

榮譽學院為每名學生配備導師，邀請專業人士為學生提點指導。吳思穎對榮譽學院提及，她將來想在政府機構或教育行業成為領袖；榮譽學院根據其志向特點，安排配對前行政會議召集人、梁振英政府的特首辦公室主任林煥光。

我哋會行街、睇building（建築物），去過大館、去傳統茶餐廳食嘢。佢會指出我哋揸筷子嘅方法唔啱。 吳思穎

吳思穎表示，林煥光很喜歡講歷史，除卻帶她加深對政府的認識、交流學術之外，還會分享有關領導力、有趣的文章。

我哋都係半年或者幾個月見一次，有問題隨時問佢（林煥光）都會仔細回覆。 吳思穎

吳思穎短期內打算寫書，為中四至中六學生指點迷津。（恒大榮譽學院提供）

冀寫書分享經驗給中學生

她曾受邀回中學母校分享大學生活，通過師弟妹及家長交流，吳思穎發現不少中學生不了解自身長處，亦不知如何探索自身特點，對於未來挑選科目十分緊張迷茫，家長則不知如何支持子女。她亦為榮譽學院師弟妹做職業發展講座分享。

提及將來的發展，吳思穎打算寫專欄，為家長介紹與子女溝通的方法；亦想和夥伴合出一本書，指引中學生如何準備即將到來的重要人生轉折點。至於長遠發展，吳思穎意圖進軍教育科技領域創業，積累相當經驗後從事高等教育。

恒大榮譽學院院長：教育者要多傾聽後生

管理系鄧嘉豪與會計系張芯鳳均是吳思穎同屆同學，三人為首屆榮譽學院學生，大二開始參加榮譽學院，明年即將畢業。談及三年來在榮譽學院的收穫，三人均認為，與老師的密切溝通、與同學互相支持，令他們成長不少。

恒生大學榮譽學院院長符可瑩教授。（劉夢婷攝）

恒生大學榮譽學院院長符可瑩表示，前期籌備開展榮譽學院逾一年，豈料2020年首屆學生便遇上疫情爆發，全部課堂只能在線完成。好在項目涉及的6個研討會及團體活動都在遵守防疫措施的前提下順利展開，例如帶學生去恒生銀行、西九文化區參觀等，老師亦努力在疫下與學生維持見面機會。

香港近年出現移民潮、人才流失，符可瑩認為，教育工作者應多聆聽學生聲音，給學生適當的人生導向、並試圖打開學生眼界，啟發學生思考自身可以為社會貢獻什麼、參與什麼。