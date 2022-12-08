簡約公屋講造價冰冷？田北辰：起好等拆係失誤　洪雯：社會需理性

為建三萬伙「簡約公屋」，政府一筆過向立法會申請320億元撥款，扣除營運及人手開支，每個單位平均造價近90萬元，較傳統公屋及居屋都要貴。多名議員早前在立法會房屋事務委員會要求政府交出造價明細，質疑成本偏高。特首李家超時隔3天「有感而發」，指冷冰冰數字並無計算劏戶苦況，他說考慮不同因素會得出不同造價，簡約公屋是「脫困數學」。



提出過質疑的多名議員接受《香港01》查詢，選委界洪雯反駁指，社會需要理性聲音，「唔可以感性咁睇到好慘，就不惜一切代價興建。」實政圓桌田北辰則指，「平同貴」無疑是冰冷數字，但議會職責是監察施政，如果最終「公帑洗左，大部分單位起咗無人住過就要拆」便不是冰冷數字，而是管治失誤。民建聯陳學鋒則指，具體細節確實有待房屋局交代，特首很難評論細節，有關評論反映議題得到關注，是好事。



洪雯：若果執意一筆過撥款 必投反對票

「簡約公屋」造價連日出現不同算式，320億元的一筆過撥款，扣除人手營運開支、基建工程費用後，268億元的設計及建築工程費原來要進一步扣減。何永賢早前在立法會，指撇除室外排污及去水等設施費用，三萬伙總造價減至200億元，令單位造價壓低至約68萬元，同過渡性房屋相若。

洪雯連日表態「不會投贊同票」，她接受查詢時再強調，若果當局執意要求一筆過撥款，必定投反對票。她指房屋政策在議會內佔據「道德高地」，提出質疑或反對必定招惹批評，又指以過渡性房屋入住率不足為鑒，簡約公屋結果將如出一轍：「最後效果一定唔好，5年後又要拆，過渡性房屋加簡約公屋拆成5萬個，唔環保之餘又浪費公帑。」

上水蓮塘尾「簡約公屋」現為工地，毗鄰豪宅，遠眺粉嶺高球場。（梁鵬威攝）

田北辰：錢銀非問題 但公帑須用得適宜

田北辰提出同樣質疑，他指「錢銀唔係一個問題，但李家超冇講『公帑用得適宜』，有冇人住？完全冇講！」他以距離西鐵站10分鐘的過渡性房屋「同心村」為例，指「同心村」比起四個簡約公屋選址都優勝，入住率依然不如理想。他正向當局了「同心村」有多少住戶來自公屋輪候冊，如果佔比不過半，可以預視簡約公屋有相當單位會一直空置，直至五年後拆卸，他必然投票反對：「李家超係有個假設，起咗一定有人住，咁如果到拆，都冇人住呢？呢個問題一啲都唔冰冷！」

洪雯指，政府可視過渡性房屋為「簡約公屋」的先導計劃，先著手提高入住率，認為簡約公屋計劃有需要優化。

江玉歡問過劏房戶：大多話選址偏遠 無意入住

江玉歡則指簡約公屋出爐後，自己立即詢問劏房住戶意願，大多表明選址偏遠，無意入住：「有基層市民喺堅尼地城返工，住深水埗劏房，就係想返工方便啲。佢哋7點返到屋企，8點就瞓，就算你（政府）整架巴士畀佢哋都要（搭）成個鐘……起到都要人鍾意入去住先得㗎。」她質疑政府只追求形式，漠視市民實際需要，計劃落得「半天吊」，著官員嘗試由市中心搭車入簡約公屋選址：「睇下要幾耐，搬咗入錦繡花園後，喺條渠隔離食飯啊？」

對於李家超指簡約公屋可加快輪候家庭一年上樓，江玉歡說「監生激死，咁不如唔好搞，300億可以做到好多嘢！」

財政司副司長黃偉綸。

黃偉綸承諾交代細節 一筆過撥款盼爭分奪秒

財政司副司長黃偉綸下午發文，指就著議員關注造價、交通配套、選址及周邊設施等，政府都清楚明白、亦聽到訴求。房屋局正努力整理更多相關資料，承諾在工務小組委員會上詳細交代更多細節，簡約公屋是否物有所值，或許有不同角度和意見，但正如特首所指，冷冰冰數字背後是生活在困難環境中、有血有肉的每日經歷。

他政府在處理房屋短缺問題上時間緊迫，提出一筆過撥款希望爭分奪秒，讓居民脫離不適切居住環境更是不分緩急先後，故工程團隊需要在同一時間、各個地盤盡快設計動工，不希望居民又再捲入無了期的等候漩渦，強調只要社會團結一致、信心一致、希望一致，定能排除萬難，給予市民一個以前沒有的選擇機會。

工務小組最快明年一月審議項目

陳學鋒曾經批評撥款申請欠缺明細，卻要議員審議有如「隔山買牛」，他接受查詢指，相信簡約公屋計劃無人會反對，大家關注的是如何興建、造價多少、選址位置等。特首的評論反映了政府重視項目，而相關表述亦切合特首身份，技術細節始終須留待房屋局交代，而黃偉綸的補充亦反映了政府對計劃的關注。A4聯盟梁文廣則指，自己對選址提出質疑，都是與李家超一樣考慮到劏房戶困境，但政府到立法會審議始終要交代清楚，他個人一直認同簡約公屋是為基層提供多一個選擇。

工務小組預料最快明年一月審議有關項目。