李慧琼：議員對政府提案非照單全收　簡約公屋爭議足見各司其職

立法會上周五（9日）舉行今年最後一次內務委員會會議，內會主席李慧琼及副主席馬逢國今日（13日）回顧2022年的立法工作 。主席李慧琼表示，立法會至今通過16項政府法案，包括取消強積金對沖、暫緩追租、修訂僱傭條例等，議會運作暢順，但強調儘管行政立法良性互動，但議員對政府提交的政策和法案並非照單全收，不同議員就各法案提出修正及意見，可見行政立法機關各司其職。



立法會本年至今 完成審議16項政府法案

李慧琼表示，立法會完成審議的16項政府法案，包括取消強積金對沖、暫緩追租、修訂僱傭條例等，議會運作暢順，行政立法關係良性互動，預計來年立法會的審議法案工作仍然繁重，但相信議員會以理性務實的態度協助立法工作，期望政府做好解說。

被問到會否擔心行政立法關係太好，反而削弱監察政府的功能，李慧琼指，立法會及內會運作暢順，議員恢復理性討論，與過往出現「拉布」等激烈行為形成明顯差別。不過，雖然行政立法關係良性互動，但議員對政府提出的政策及法案並非照單全收，例如暫緩追租條例，政府聽取議員意見後，擴大適用範圍，讓更多商戶受惠；還有議員就簡約公屋方案要求當局提供選址、樣板等資料，可見行政立法機關是各司其職。

23條抽離立法議程 李：政府換屆調整安排合情合理

李慧琼另提到前廳交流會，指官員及議員坦誠交流，效果顯著，但強調前廳交流會只是其中一種交流方式，不能取代其他行政立法互動。第五次前廳交流會將於明午（14日）舉行，與立法會大會重疊，議員狄志遠表示不滿和關注，内會副主席馬逢國說，時間及場地等安排屬技術性問題，暫無聽見有議員對前廳交流會持負面態度，議員的建議透過平台可以向政府反映和接納，相信不成問題。

至於部分原本在議程上立法工作暫擱，例如《基本法》23條立法，李慧琼稱，政府換屆後審視工作計劃並調整安排是合情合理，完成審議的法案具迫切性。馬逢國亦認為，立法議程有輕重緩急之分，政府草擬工作沒有減少，只是先處理急切議案，正常不過。

內會今年共舉行25次會議，政府共提交22項法案到立法會，明日（14日）會再提交3個法案。立法會至今通過16項政府法案，另有1項將於明天恢復二讀辯論。此外，議員共審議194項附屬法例及12項由政府提交的擬議決議案 。內會至今仍有兩個法案委員會正進行工作，另有4項法案有待恢復二讀，及3個法案將於明天進行首讀。