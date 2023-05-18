城大新校長梅彥昌：鼓勵學生做世界公民　非頂尖大學畢業生

城大新任校長梅彥昌已於周日（14日）正式上任，接替執掌15年的郭位。校方今日（18日）舉行就職典體，梅彥昌致辭時提到，面對科技急速發展，教育界面對教學挑戰，以傳統教學方法培養未來人才，主張以互動和創新教學應對。校內場刊引述他對大學願景，是鼓勵學生成為世界公民，而不只是一所頂尖大學的畢業生。



城大校董會主席黃嘉純向梅彥昌授予大學印章。（林靄怡攝）

+ 15

城大今日為新任校長梅彥昌舉行就職典禮，典禮由城大副監督鍾瑞明博士主持，儀式採用英文和普通話。鍾瑞明和城大校董會主席黃嘉純分別向梅彥昌授予《城市大學條例》文本和大學印章。



嶺大校長鄭國漢、中大常務副校長陳金樑和研資局主席黃玉山均有出席。

新校長主張學習導向和具啟發性的教學

梅彥昌以英文致辭時表示，今年一月正式上任前，曾到訪校內不同單位，又在校園內與學生傾談，認為師生均對成為城大一員感自豪。他指，面對科技急速發展，教育界面對教學挑戰，仍以傳統教學模式，培養未來的人才。他主張學習導向和具啟發性的教學解決，亦重視互動和創新學習，訓練學生團隊合作技能。

梅彥昌在場刊分享個人信念和哲學，提到願景是鼓勵學生成為世界公民，而不只是一所頂尖大學的畢業生，大學應創造適當環境，讓學生潛能得以發揮。他續指，大學社區參與不應只是一個選項，而是一個關鍵支柱，令周圍社區受益，並提供一個橋樑培養學生責任感。

曾任新加坡國立大學常務副校長

梅彥昌曾是新加坡國立大學常務副校長（創新與企業），據校方資料，他祖籍廣東以西的四邑地區，梅父在四邑出生，當時因家境貧困而移居到新加坡謀生。

梅彥昌1980年畢業自澳洲莫納什大學，考獲工程學士（材料工程）學位，在1987年考獲新加坡國立大學博士學位，現時是亞太區材料學院的院士；同時榮獲倫敦帝國學院所頒發的醫學院院士榮銜及英格蘭羅浮堡大學名譽博士學位。