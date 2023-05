校長郭位退休　稱城大專注兩方面獲全球認可　400人晚宴鼓掌致敬

出任城市大學校長長逹15年的郭位本月任期屆滿,城大校董會於上周四(4日)舉辦名為「學研出塵十五載」感謝晚宴,向郭位致敬,有逾400人出席晚宴。城大校方高度讚揚郭位任內的貢獻及成就,讓城大在國際排名升上史上最佳,名列全球第50名左右。



郭位發表離別應言,相信有志者事竟成,強調城大不靠年輕取勝,也不標榜規模大小,而是專注學術教研與卓越創新,因而取得全球認可。他日後將以榮休校長和香港高等研究院資深院士的身份服務大學。



城大校董會主席黃嘉純在致辭時代表校董會及城大社群感謝郭位作出的貢獻,充分肯定他是一位傑出的世界級學術領袖和學者,特別讚揚郭校長在任內恪守「教研合一 政教分離」,令城大成為全球進步最快的大學之一,在郭任內城大在QS及THE分別穩列全球50名左右及前百名,為城大史上最佳排名。據校方表示,全場兩次起立鼓掌良久,向郭校長致敬。

為表彰郭校長的成就和貢獻,校董會通過將歷史已久的城大傑出講座系列以郭校長的姓名命名為——「郭位傑出講座系列」(Way Kuo Distinguished Lecture Series)。郭會繼續以校董會頒發的榮休校長和香港高等研究院資深院士的身份服務大學。

郭位臨別感言: Where There’s a Will, There’s a Way

郭位透過預先錄製影片「 Where There’s a Will, There’s a Way 」(諺語有志者事竟成,而郭位的「位」英文也是Way),發表五分鐘致謝辭。他感謝黃嘉純的領導及校董會的信任,並向城大的教研團隊、師生、校友和持份者致意,「城大不靠年輕取勝,也不標榜規模大小,專注學術教研與卓越創新,因而取得全球認可。城大上下一心,共同譜下光輝的歷史。」他感謝大學社群十多年來砥礪同行,成就世界一流高等學府。

晚宴期間,郭校長與兼任環球事務拓展處處長的電機工程學系代琳教授,在協理副校長(策略研究)謝智剛教授的鋼琴伴奏下,憑歌寄意,獻唱經典金曲──《傳奇》(中英文版本)及「安歌」曲(Encore)《海角天涯》。其後,學生合唱團演唱了由郭校長親譜歌詞的城大校歌《學研出塵》和《科創入世》。

晚宴有逾400人出席,包括多名前任校董會主席和成員、遠道而來的榮譽院士、榮譽博士、其他大學高級管理層,以及城大管理層、教職員、校友和學生等。晚宴結束時,不少來賓和師生、校友紛紛排隊與郭位拍照留念。

城大:郭位任內為大學籌得逾30億

城大表示,郭位多次開創高教界先河,推出富有創意的舉措,例如亞洲首創的HK Tech 300創新創業計劃;推出全港首家大學的大型募款十年計劃「城就未來 共創明天」,並提前一年半達成目標,為大學籌得逾25億元;在他任內,合共為大學籌得逾30億元。

學術方面,郭校長成立多個世界級專業,包括能源及環境學院、數據科學學院、亞洲首個達國際認證標準的六年制獸醫學學士課程。在他任內,城大招聘了多位世界級教研人員。據科睿唯安(Clarivate)發佈的報告,城大有29位教研人員獲評為2022年論文被高度引用的科學家,位列全球第44。

校方稱,在社會動盪、新冠疫情肆虐期間,郭帶領大學社群沉著應對,盡量減少動盪與疫情對教研活動的影響。