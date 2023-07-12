坐車易睡？研究指巴士內二氧化碳濃度較良好水平高2倍　或致困倦

在公共交通上熟睡是不少長途跋涉上班「打工仔」日常，但為何在巴士及港鐵車廂特別想見「周公」？香港珠海學院土木工程學系助理教授李小蘭今日（12日）發表研究指，巴士和港鐵車廂內的二氧化碳濃度，在開車後會持續增加，超出環保署室內氣空質素指引的良好水平，令乘客感到困倦。



研究團隊曾調查4條涉及兩家巴士公司的長途巴士線，其中在一程屯門至藍田的路線，發現約1小時40分鐘車程，濃度最高峰時上層達2,950ppm，下層則達2,840ppm，是良好等級濃度約3倍。



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車廂二氧化碳濃度隨行車升高 開車後約45分鐘超出「良好」界線

香港珠海學院土木工程學系助理教授李小蘭稱，團隊利用物聯網空氣監測傳感器，測量公共交通工具的空氣質素，包括量度兩間巴士公司，合共4條長途巴士路線的雙層巴士的二氧化碳濃度，包括屯門開往藍田路線，車程約37.9公里，行車時間約為1小時35分鐘，數據顯示，雙層巴士車廂的二氧化碳濃度在開車後開始增加，開車約45分鐘後，濃度已達1,000ppm，直至到站時才回落。

數據顯示，二氧化碳峰值在巴士上層高達2,950ppm，下層的濃度則為到2,840ppm，是良好等級濃度約三倍。

地鐵車廂內二氧化碳濃度同樣在開車後開始累積

至於港鐵車廂內的二氧化碳濃度，研究又測試「屯門至紅磡」和「金鐘至荃灣」兩條路線的二氧化碳濃度，其中在荃灣線從金鐘至荃灣約1小時車程，最高峰時達1860ppm，在屯馬線從屯門至紅磡，最高峰達1426ppm。研究發現巴士車廂的二氧化碳濃度，比港鐵車廂高約6成。

根據香港環保署的室內空氣質素指引，二氧化碳含量在1,000ppm水平內屬良好等級，與外國指標類近。研究引述美國威斯康辛州衞生部門的指引，指出空氣中二氧化碳含量和潛在的健康問題的關係：

．400ppm：平均室外空氣水平



．400 - 1,000ppm：空氣交換良好的佔用空間中的典型水平



．1,000 - 2,000ppm：與困倦和空氣質量差的抱怨相關的水平



．2,000 - 5,000ppm：與頭痛、困倦以及空氣停滯、陳舊、悶熱相關的水平，還可能出現注意力不集中、心率加快和輕微噁心的情況



．5,000ppm：空氣條件異常，也可能存在大量其他氣體，可能會中毒或缺氧，是日常工作場所暴露的允許暴露限值



．40,000ppm：由於缺氣，此水平對人體立即有害



珠海學院土木工程系系主任林志雄指：「二氧化碳喺啲人呼吸噴出之後要時間積聚，如果通風唔足夠或比較弱的話，積聚的濃度會慢慢增高。」因此，港鐵靠站相隔時間短，相信能助新鮮空氣進入車廂內。故濃度較巴士車廂低，特別是沒有門窗的巴士上層。

二氧化碳濃度高易現困倦、注意力不集中、輕微噁心等不適

李小蘭亦指出濃度若超出2,000ppm，容易出現注意力不集中、輕微噁心等不適，相信會對長期處於車廂內的司機構成影響，期望數據能引起業界關注。