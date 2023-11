61歲的楊紫瓊(Michelle),憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),贏得《第95屆奧斯卡金像獎》最佳女主角。今日(17/11),楊紫瓊再獲殊榮,獲香港科技大學頒授人文學榮譽博士,上台時獲得全場歡呼。

今屆奧斯卡影后楊紫瓊,今日再獲香港科技大學頒授榮譽博士學位。(科大直播截圖)

今日是香港科技大學第三十一屆學位頒授典禮,當中向六位傑出學者與社會領袖獲頒授榮譽博士,楊紫瓊便是其中一位。在致辭時她講到今日特別開心︰「因為由細到大,做博士係我嘅夢想,今日好開心,好特別,因為喺香港攞到,香港is my home。」期間更一度哽咽。

楊紫瓊致辭時講到在香港獲此殊榮特別開心。(科大直播截圖)

她又指每個身份都有關連,無論演藝、運動都是成就自己嘅夢想,如何去同心同結做好一件事。「你必須要自己爭取、要求和有奪鬥心,才能達到目標。」隨後她又表示往後會在港有新計劃發展,大家拭目以待。