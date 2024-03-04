來稿｜每月一次的煙火表演不如改為每季一次

來稿作者：李彥洲



近日，香港財政司司長陳茂波近日公佈2024/2025財政年度特區政府財政預算案，宣佈打造香港作為營商及旅遊首選目的地的品牌，其中包括香港將每月舉辦煙火和無人機表演。

旅發局總幹事程鼎一表示，煙火和無人機表演預計5、6月推出後，可配合節慶或盛事，例如五一黃金周、長洲太平清醮、6月有端午節、7月及8月是暑假等。他又說有其他團體正計劃舉辦小型煙火或無人機表演，認為整體對香港是好事。

但文化體育及旅遊局局長楊潤雄自己承認，不可單靠平均每月舉辦一次煙火便能吸引很多旅客專程來觀賞。煙火和無人機表演目的是豐富旅客來港的體驗，以維港作為背景一定有吸引力，一定可以令旅客或多留一晚或留夜一點。他說活動並非收費項目，很難計算經濟效益，整體經濟效益要視乎整段時間，但相信有助帶動周邊商業活動，推動整體旅遊業。

筆者認為，一個月一次的煙火表演確實過於頻繁，收益可能並不高，而且容易產生審美疲勞，讓遊客失去新鮮感，對香港的旅遊業的復甦貢獻不大。

香港的遊客主要來自內地。如果僅僅是為了十分鐘左右的煙火，內地的旅客也沒必要專程來香港看一次，成本上劃不過來，也不過癮。如果不是節假日的氛圍，煙火也沒有儀式感或重要性，甚至讓人看的莫名其妙，觀賞價值大幅縮水，反而令煙火表演「掉價」，口碑下降。看煙火沒有門票，沒有直接的收益，若想要依靠餐飲、住宿來提高經濟效益，現下也很難評估，有可能會遇到元旦煙花那種情況，遊客看完後，還是選擇連夜回深圳。另外，就是煙花、無人機表演，很多城市都有，容易複製，如果沒有自己的特色，對外的吸引力也會大大減少，看幾次就會失去新鮮感。

例如，有內地旅客認為，內地現時很多地方均有同類煙火表演活動，對增加訪港吸引力有限。煙火匯演講求節慶氣氛，平日專程來港觀賞的意義不大，不會特意因此來港「打卡」，無人機表演的吸引力只屬一般。

最重要的是，遊客遊香江，還是以看維港夜景為主，煙火更多的是一種錦上添花的作用，不可本末倒置，把煙花當做「重頭戲」或者拯救香港旅遊市場的「救命稻草」。遊客選擇旅遊景點的時候，看煙火不會是重點，而是當地文化是否吸引。因而如果僅靠燃放煙花吸引遊客，不免有些乏味，應該多辦一些主題活動推銷香港，才能增加吸引力。

所以筆者認為，每月一次的煙火，不如改為一個季度一次，特別是選擇迎合一些比較重要的假期，最好是內地和香港都有的，比如五一、十一、端午、元旦，春節等。同時，可以將有限的資金「集中起來辦大事」，因為煙火規模太小，時間太短，很難吸引遊客。不如將每個月100萬的煙火費集中起來，改為一個季度一次，這樣規模變大，新鮮感也更強，更有觀賞性，不會因為每個月重複一次而產生審美疲勞。另外，五一和端午，國慶和中秋之間的間隔時間比較短，政府可以酌情在兩者之間選擇一個。而聖誕節內地不放假，所以定在數天後的元旦比較合適。但無論怎樣，一年的四次左右的煙火表演，應該是比較恰當的，規模比較大，有吸引力，同時不易產生審美疲勞，也可以控制好成本，對香港旅遊業的恢復會有很大的貢獻。

此外，一個月一次的煙火，確實容易引發空氣污染，改為一個季度的一次，對空氣的污染將大大減輕，環保問題的壓力也會減輕很多。

作者李彥洲是新聞工作者，大學修讀國際關係。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。